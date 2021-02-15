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NVIDIA выпустила плагин для Unreal Engine 4, упрощающий внедрение DLSS в играх

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Компания NVIDIA выпустила специальный плагин для движка Unreal Engine 4, который серьёзнейшим образом упростит разработчикам процесс внедрения технологии DLSS в игры. Использование плагина в данной ситуации — это огромный шаг навстречу девелоперам, ведь раньше им приходилось обращаться к NVIDIA напрямую, руководствуясь правилами партнёрской программы DLSS Early Access Program.

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Если вдруг кто призабыл, то DLSS (или Deep Learning Super-Sampling) — это разработанный NVIDIA метод отображения визуальных эффектов, использующий технологию машинного обучения в связке с тензорными ядрами видеокарты. Он создан для устранения эффектов «лесенки» и прочих графических артефактов без лишней нагрузки на систему. Работает это следующим образом: DLSS снижает оригинальное разрешение изображения, масштабируя его под размеры экрана с помощью различных фильтров, призванных улучшить качество картинки.

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На изображении ниже можно увидеть, как активированный режим качества DLSS повлиял на производительность PC-версии Fortnite, давая возможность сыграть на максимальных настройках графики в разрешении 4K со 100 fps и выше. Как видим, технология позволяет существенно увеличить производительность той или ной игры, но для её работы необходимо наличие видеокарты GeForce RTX, у которой есть тензорные ядра.

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Отметим также, что когда мы говорим о DLSS, то мы подразумеваем версию 2.0, которая и получила широкое распространение — в отличие от первой версии. Изначально возможности этой технологии были ограничены: нейросеть приходилось каждый раз «обучать» для работы с конкретной игрой, а результаты увеличения производительности тоже могли не впечатлить. В DLSS 2.0 процесс обучения нейросети максимально упростили и оптимизировали: она научилась использовать методы временной обратной связи для доступа к дополнительным деталям изображения с предыдущих кадров, что увеличилось общую производительность этой программной надстройки.

Разработчики, использующие движок Unreal Engine 4.26 смогут интегрировать DLSS в свои игры с помощью официального плагина от NVIDIA. Можно предположить, что в ближайшее время количество игр с поддержкой DLSS увеличится в ближайшие годы. Для доступа к плагину нужно перейти на официальный сайт NVIDIA.

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