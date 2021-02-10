До пятого марта Европейская комиссия должна одобрить сделку Microsoft с ZeniMax Media, однако на сайте ЕС уже сейчас обнаружена документация, из которой следует, что ZeniMax не войдёт в состав Xbox Game Studios, а станет частью игрового подразделения рэдмондского гиганта через его недавно образованную дочернюю компанию Vault.

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Ничего необычного в таком решении нет: в игровой индустрии это довольно распространённая практика в отношении покупок компаний, которые, в свою очередь, также владеют своими компаниями (к примеру, студиями-разработчиками).

Напомним, что покупка ZeniMax Media обошлась Microsoft в $7,5 млрд, а в целом её игровое крыло пополнится сразу девятью студиями-разработчиками, среди которых Bethesda Game Studios, id Software, Arkane Studios, Tango Gameworks и другие.