ZeniMax Media станет частью Microsoft через дочернюю компанию Vault
До пятого марта Европейская комиссия должна одобрить сделку Microsoft с ZeniMax Media, однако на сайте ЕС уже сейчас обнаружена документация, из которой следует, что ZeniMax не войдёт в состав Xbox Game Studios, а станет частью игрового подразделения рэдмондского гиганта через его недавно образованную дочернюю компанию Vault.
реклама
Ничего необычного в таком решении нет: в игровой индустрии это довольно распространённая практика в отношении покупок компаний, которые, в свою очередь, также владеют своими компаниями (к примеру, студиями-разработчиками).
Напомним, что покупка ZeniMax Media обошлась Microsoft в $7,5 млрд, а в целом её игровое крыло пополнится сразу девятью студиями-разработчиками, среди которых Bethesda Game Studios, id Software, Arkane Studios, Tango Gameworks и другие.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила