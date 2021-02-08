Не так много игровых студий в мире могут похвастаться тем, что успешно работают и развиваются на протяжении десятков лет. Среди долгожителей — Blizzard Entertainment, которая сегодня отмечает тридцатилетний юбилей, и о творениях которой знает абсолютно каждый неравнодушный к игровой индустрии человек.

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Blizzard была основана 8 февраля 1991 года Алленом Адхамом, Майком Морхеймом и Фрэнком Пирсом, и поначалу называлась Silicon & Synapse. Первоначальный капитал в десять тысяч долларов для основания компании Морхейм одолжил у своей бабушки, так что именно её, наверное, следует благодарить за то, что Blizzard вообще увидела свет и смогла завоевать мировое признание.

К своему окончательному названию компания шла три года: в 1993 году сбивающее обывателей с толку название Silicon & Synapse было решено сменить на Chaos Studios. В начале 1994-го Chaos Studios была приобретена дистрибьютором Davidson & Associates, после чего с разработчиками связалась компания Chaos Technologies и затребовала крупную по тем временам сумму за право сохранения торговой марки. Платить, естественно, никто не хотел, в результате чего будущий гигант игровой индустрии решил назваться Ogre Studios. Дистрибьютору название совсем не приглянулось, и он потребовал его изменить. Чтобы избежать дальнейших проблем с юридической точки зрения, Аллен Адхам подбирал наиболее интересное свободное название, и выбор пал на уже ставшее всемирно известным Blizzard Entertainment.

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Впереди у Blizzard были плодотворные годы: слияние с Vivendi, свет увидели революционные для своего времени франшизы WarCraft, Diablo и StarCraft. Настоящим прорывом стала вышедшая в 2004 году MMORPG World of Warcraft, которая и по сей день сохраняет настолько большую популярность, что периодически бьёт рекорды индустрии в целом. Компания росла, завоёвывала всё большее влияние в игровой индустрии, и в 2008 году она стала частью единого холдинга с компанией Activision.

Из всей троицы основателей в Blizzard остался лишь Аллен Адхам. Майк Морхейм и Фрэнк Пирс покинули компанию в 2019-м году. Хотя за последние десять лет из Blizzard ушли многие мастера-игроделы, среди которых Дастин Броудер, Крис Метцен, Майк Гилмартин и многие другие, игроки справедливо считают, что Blizzard сейчас — слишком крупная компания, чтобы «утонуть».

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Что касается современных проектов, то сейчас Blizzard трудится над Diablo IV и Overwatch 2. Оба проекта анонсированы, но пока не имеют даже приблизительных дат выхода. Известно, что они точно не выйдут в текущем календарном году. Впрочем, пока аддоны к World of Warcraft бьют все мыслимые рекорды продаж, фактически держа Blizzard на плаву, у компании есть время подумать и сделать проекты, которые хотя бы не уступят предшественникам.