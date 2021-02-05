О существовании Overwatch 2 и Diablo IV известно уже больше года: оба проекта были представлены на BlizzCon 2019, однако даже приблизительными сроками их выхода Blizzard не делилась. По-видимому, правильно делала, поскольку сегодня из финансового отчёта холдинга Activision Blizzard по итогам календарного года поступила информация о том, что ни Overwatch 2, ни Diablo IV не планируются к выходу в текущем году.

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Согласно информации из отчёта, Overwatch 2 ожидается к 2022 году, а вот Diablo IV может потребоваться ждать ещё дольше. Зато фанатам Call of Duty можно радоваться: их без очередной части серии не оставят — новый проект выйдет осенью. Анонс, скорее всего, состоится весной — по крайней мере, такова традиция франшизы.

Есть ещё одна отчасти позитивная новость: из отчёта следует, что в стенах Blizzard готовится ремастер какого-то проекта, релиз которого состоится в этом году. Вероятно, речь идёт о Diablo II: слухи о существовании облагороженной версии культовой классики ходят уже второй год, и предполагалось, что её анонсируют вместе с Diablo IV, но впоследствии планы изменились.

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По итогам года чистая прибыль Activision Blizzard возросла на 46 % по сравнению с 2019-м годом. В плане годовой выручки больше половины доходов Activision Blizzard приходится на микроплатежи и дополнительный контент. Наиболее прибыльными франшизами компании являются Candy Crush, World of Warcraft и Call of Duty — каждая из них в год приносит Activision Blizzard более миллиарда долларов. В целом у холдинга с финансовой точки зрения всё прекрасно, а его руководство возлагает большие надежды на 2022 год, в котором ожидается скачок прибыли. Помнят ли в Activision Blizzard, что пандемия с нами не навсегда, вопрос открытый.