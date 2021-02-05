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Автор Ori извинился за жёсткие высказывания в адрес создателей No Man’s Sky и Cyberpunk 2077

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Вчера создатель замечательных игр серии Ori Томас Малер в крайне недипломатичной форме высказался в адрес разработчиков Cyberpunk 2077 и No Man’s Sky, заявив, что они накачали аудиторию «хайпом», наобещали много всего, а по итогу огромную часть обещаний не сдержали. За подобное поведение Малер назвал разработчиков лжецами и шарлатанами.

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По прошествии суток Малер понял, что поступил неправильно и некрасиво, и сегодня выступил с извинениями. По словам Малера, он хотел донести, что необоснованное нагнетание хайпа вредно для всех, однако «облажался»: выбрал для этого неподходящую площадку и неправильный, агрессивный тон, к которому не должен прибегать человек его положения и профессии. Малер извинился перед разработчиками, которых могло задеть его вчерашнее сообщение, и отметил, что коллеги по цеху должны уважительно относиться друг к другу.

Стоит отметить, что хоть Малер по-своему прав и многие игроки вчера полностью разделили его мнение, No Man’s Sky со временем с чередой крупных обновлений всё же достигла обещанного уровня функциональности и контентного наполнения, а Cyberpunk 2077 регулярно получает обновления, исправляющие ошибки в игре. В этом месяце, например, Cyberpunk 2077 получит обновление 1.2, а дальше игру ждёт целый год патчей и бесплатных DLC. Так что прав Малер, что называется, задним числом.

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Теги

cyberpunk 2077 no mans sky ori and the will of the wisps
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