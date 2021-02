После релиза Cyberpunk 2077, который прошёл, мягко скажем, не совсем гладко, игроки на всех форумах давали понять о своём отношении к халатности сотрудников CD Projekt RED. Но разработчики из других команд до сегодняшнего дня, как правило, чтили негласный закон солидарности к коллегам по цеху. Дескать, у Cyberpunk 2077 много проблем, но его создатели обязательно всё исправят. Как оказалось, есть и такие девелоперы, которых поведение CD Projekt RED абсолютно не устраивает.

Сооснователь Moon Studios, он же творческий руководитель дилогии Ori, господин Томас Малер, открыл специальную тему на форуме ResetEra, где в подробностях расписал своё отношение к игровым журналистам, сотрудникам CD Projekt, Питеру Молиньё и Шону Мюррею. Даём оперативную справку по двум последним товарищам: Питер Молиньё в ответе за трилогию ролевых игр Fable, а Шон Мюррей является ведущим дизайнером No Man’s Sky.

Текст, полный гнева и ненависти, начался с обсуждения методов Молиньё. По мнению создателя Ori, Питер чуть ли не первым начал говорить, что он мечтает увидеть в игре, а не что будет в ней на самом деле. Всё это делалось для подзадоривания публики, которая велась на подобные обещания на протяжении долгих лет. «Журналисты и игроки просто обожали слушать басни дяди Питера об удивительных вещах. Но после того, как он выпустил несколько предельно дерьмовых игр, геймеры и журналисты перестали вестись на его вранье», — говорит в своём сообщении Томас Малер.

После этого настал черёд предъявления претензий к Шону Мюррею, ведущему разработчику No Man’s Sky. Разгневанный создатель Ori считает, что Мюррей в совершенстве овладел искусством «балабольства» Питера Молиньё. Напомним, No Man’s Sky на релиза была просто разгромлена прессой и игроками, её низкий рейтинг в Steam ставил антирекорды. После чего студии Hello Games пришлось на протяжении долгих лет исправлять свои ошибки, доводя изначально полурабочий проект до состояния перпективного прототипа. Претензия Томаса Малера же заключается в том, что публика слишком быстро забыла о лжи, уловках и недобросовестном поведении Шона Мюррея. Создатель Ori считает, что такое поведение явно не поможет стать индустрии лучше.

Что до Cyberpunk 2077, то её ругать легче всего, и Томас Малер это прекрасно понимает. Он также считает, что у PR-отдела CD Projekt RED «просто крышу сорвало». Они, по мнению Малера, рисовали в воображении публики эдакий проект мечты, киберпанк-GTA от первого лица. «Каждое видео от CDPR было тщательным образом препарировано, чтобы создать невероятную картинку в головах игроков. Ещё немного, и они бы заявили, что игра может лечить рак», — разгневанно отмечает главный идеолог Ori.

Игровых журналистов Малер тоже недолюбливает, но его можно понять. В 2014 году одно из крупнейших профильных изданий хотело поставить Ori на обложку, но в итоге отказалось от этого, отдав предпочтение упомянутой выше No Man’s Sky, потому что это «более крупный проект». Малер сначала отнёсся к этому решению с пониманием — издание отдаёт предпочтение более крупным играм из-за их «хайповости». А после релиза No Man’s Sky Томас Малер осознал масштабы обмана Hello Games, которая «нагло врала в лицо геймерам». И получилось так, что честный разработчик, показывающий и рассказывающий об истинном состоянии своего проекта, всегда будет в ущемлённом положении по сравнению с тем, кто не стесняется лгать своей аудитории.

Вскоре после публикации сообщения от Томаса Малера тему на ResetEra закрыли. Но в конце своего поста он дал понять, что его гнев направлен не столько на самих разработчиков, сколько на людей, которые осознанно вводят игроков в заблуждение. Весьма справедливая критика, надо отметить.