Минувшей осенью игровое подразделение Microsoft сообщило о, пожалуй, своём крупнейшем приобретении если не за всю его историю, то за последние несколько лет — точно. К компании присоединяется ZeniMax Media, в состав которой входят хорошо всем известные игровые коллективы. Фактически сделка ещё не состоялась, а пока, как передаёт издание Reuters, Microsoft запросила у Еврокомиссии её (сделки) одобрение.

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Смысл в том, чтобы избежать возможных фактов недобросовестной конкуренции со стороны Microsoft, а если таковые вдруг обнаружатся, то сделку придётся переоформлять с соответствующими поправками. Как сообщает Reuters, комиссия должна принять решение до пятого марта.

Напомним, что сделка, по информации журналистов, оценивается в 7,5 млрд долларов США. За эти деньги игровое подразделение Microsoft технически пополнится сразу восемью студиями-разработчиками и одним издательством:

Bethesda Softworks;

Bethesda Game Studios;

id Software;

ZeniMax Online;

Arkane Studios;

MachineGames;

Tango Gameworks;

Alpha Dog;

Roundhouse Studios.

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Сделка взаимовыгодная: у Microsoft появятся громадные коллективы мастеров-игроделов, а у тех, в свою очередь, надёжный покровитель, с ресурсами которого можно будет создавать ещё более масштабные и качественные игры.