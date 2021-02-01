Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Еврокомиссия до пятого марта вынесет решение о сделке между Microsoft и ZeniMax

А дальше уже формальности.
+
RTX 3080 в наличии но цена вдвое выше ожидаемой
RTX 3060 Ti - смотри цену СИДЯ
Еще одна RTX 3080 и даже дешевле
Несколько видов RTX 3070 в продаже - смотрим цены
RTX 2070 Super - цена супер

Минувшей осенью игровое подразделение Microsoft сообщило о, пожалуй, своём крупнейшем приобретении если не за всю его историю, то за последние несколько лет — точно. К компании присоединяется ZeniMax Media, в состав которой входят хорошо всем известные игровые коллективы. Фактически сделка ещё не состоялась, а пока, как передаёт издание Reuters, Microsoft запросила у Еврокомиссии её (сделки) одобрение.

реклама

анонсы и реклама
RTX 3070 в продаже по цене круто более 100 000р
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c)
RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам
4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде
RTX 3090 - цены пошли вниз
RTX 8000 48Gb скоро не покажется такой уж и дорогой
RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000
Вдвое упала цена на 4Tb IBM
RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU
Игровые видяхи в Compeo.ru - дефицит начинает заканчиваться
Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU

Смысл в том, чтобы избежать возможных фактов недобросовестной конкуренции со стороны Microsoft, а если таковые вдруг обнаружатся, то сделку придётся переоформлять с соответствующими поправками. Как сообщает Reuters, комиссия должна принять решение до пятого марта.

Напомним, что сделка, по информации журналистов, оценивается в 7,5 млрд долларов США. За эти деньги игровое подразделение Microsoft технически пополнится сразу восемью студиями-разработчиками и одним издательством:

  • Bethesda Softworks;
  • Bethesda Game Studios;
  • id Software;
  • ZeniMax Online;
  • Arkane Studios;
  • MachineGames;
  • Tango Gameworks;
  • Alpha Dog;
  • Roundhouse Studios.

реклама

Сделка взаимовыгодная: у Microsoft появятся громадные коллективы мастеров-игроделов, а у тех, в свою очередь, надёжный покровитель, с ресурсами которого можно будет создавать ещё более масштабные и качественные игры.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

microsoft bethesda softworks bethesda game studios id software xbox game studios arkane studios machinegames tango gameworks roundhouse studios zenimax
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Еврокомиссия до пятого марта вынесет решение о сделке между Microsoft и ZeniMax
+
Apex Legends в преддверии старта восьмого сезона обновила рекорд «онлайна» в Steam
3
Gran Turismo 7 порадует любителей «классических» игр серии
1
Starbreeze рассказала об успехах Payday 2 и продолжает поиски подходящего издателя для Payday 3
+
Dyson Sphere Program возглавила чарт продаж Steam на уходящей неделе
+
Сегодня серверы неудачного боевика Battleborn от Gearbox прикажут долго жить
5

Интересные материалы

Assassin's Creed Valhalla: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
27 января 2021 37
Битва игровых компьютеров: Pentium G6400 & GeForce GTX 1650 Super и Athlon 240GE & Radeon RX 570
21 января 2021 26
Обзор и тестирование блока питания Seasonic Prime TX-1000 (80 Plus Titanium)
26 января 2021 37
Обзор и тестирование процессорных СЖО be quiet! Pure Loop 280 и be quiet! Pure Loop 360
28 января 2021 23
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-4000 G.Skill Trident Z Royal (F4-4000C17D-16GTRSB) объемом 16 Гбайт
30 января 2021 60
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT
20 января 2021 31

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Умные часы Amazfit GTR 2: новый фаворит среди недорогих флагманов
13
Assassin's Creed Valhalla – тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
4
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti VS Radeon RX 5700 XT
17
Краткий обзор игр серии Styx: последний ассасин
7
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Quantum Mesh
5

Сейчас обсуждают

Cyborg39rus
17:56
Майнерша 100%
Женщина обокрала офис RockStar по примеру главных героев Grand Theft Auto V
Nightingale
17:52
Я смотрю, товарищ ценитель жизни в долг. Сколько сам должен?
Работа SpaceX приостановлена - началось расследование взрыва Starship
Пашка Черный
17:51
1660ti в FHD на максималках с выборочно средне-высокими без сглажки 50фпс. Все остальные игры на максе тянет 50фпс без сглаживания, кроме RDR2 разве что
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3060 Ti OC
Пашка Черный
17:49
У меня hd7950 с 12 года по сей день. До сих пор в бою, живей всех живых- В разгоне +35% по ядру, температура макс 65 при 65% вертушек. Вот делали вещи
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3060 Ti OC
Валерий Фомин
17:46
Да, нормальный картинг также недоступен( А можно ограничиться симами. Бесплатнее, безопаснее, и не хлопотно) Всё-равно не гоночную карьеру строить. В общем-то, и реальные пилоты есть не брезгаующие си...
10 лучших гоночных игр последних 10 лет
Kuyak
17:46
Ну мне лично 2 вещи нужны: как фитнесс трекер для поездок на байке и для управления плеером зимой, когда лень лазить в карман.
Умные часы Amazfit GTR 2: новый фаворит среди недорогих флагманов
Пашка Черный
17:45
Так они и обвалились. Только в другую сторону))
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3060 Ti OC
Renegade1979
17:45
Что-то не помню планов "нападения на роисю", кому нахрен впала пустынная тайга и мокшанские болота, де не росте черешня, где даже сами пацаки не хотят жить, а хотят на озере Комо? ))) ну разве что фош...
Медведев подтвердил готовность России к отключению от глобального Интернета
Пашка Черный
17:44
Ну это ты зря. Обзор платы и системы охлаждения оч ценная инфа. Хоть видно из чего карта сделана и как охлаждается. А то купишь кота в мешке, а там питалово 3+1 фаз и видеопамять без охлаждения
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3060 Ti OC
Listoman
17:42
В цивилизованных странах за незаконные митинги реальные срока и жестокие задержания, хотя там и митингуют не так лайтово)
Медведев подтвердил готовность России к отключению от глобального Интернета
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем