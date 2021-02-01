Еврокомиссия до пятого марта вынесет решение о сделке между Microsoft и ZeniMax
Минувшей осенью игровое подразделение Microsoft сообщило о, пожалуй, своём крупнейшем приобретении если не за всю его историю, то за последние несколько лет — точно. К компании присоединяется ZeniMax Media, в состав которой входят хорошо всем известные игровые коллективы. Фактически сделка ещё не состоялась, а пока, как передаёт издание Reuters, Microsoft запросила у Еврокомиссии её (сделки) одобрение.
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Смысл в том, чтобы избежать возможных фактов недобросовестной конкуренции со стороны Microsoft, а если таковые вдруг обнаружатся, то сделку придётся переоформлять с соответствующими поправками. Как сообщает Reuters, комиссия должна принять решение до пятого марта.
Напомним, что сделка, по информации журналистов, оценивается в 7,5 млрд долларов США. За эти деньги игровое подразделение Microsoft технически пополнится сразу восемью студиями-разработчиками и одним издательством:
- Bethesda Softworks;
- Bethesda Game Studios;
- id Software;
- ZeniMax Online;
- Arkane Studios;
- MachineGames;
- Tango Gameworks;
- Alpha Dog;
- Roundhouse Studios.
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Сделка взаимовыгодная: у Microsoft появятся громадные коллективы мастеров-игроделов, а у тех, в свою очередь, надёжный покровитель, с ресурсами которого можно будет создавать ещё более масштабные и качественные игры.
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