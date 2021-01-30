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Слух: сборник Mass Effect Legendary Edition покажут уже на следующей неделе

Вообще, пора бы.
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BioWare официально анонсировала сборник ремастеров трилогии Mass Effect с подзаголовком Legendary Edition ещё в начале ноября прошлого года. Никакими подробностями кроме очевидного уточнения о наличии текстур высокого разрешения и более современных графических эффектов, впрочем, с нами так и не поделились. Но, возможно, на следующей неделе эта несправедливость будет исправлена.

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Инсайдер Shinobi602, часто «сливающий» в Сеть впоследствии оказывающуюся правдивой информацию о надвигающихся анонсах, отвечая на форуме ResetEra на сообщения пользователей, желающих поскорее узнать подробности Mass Effect Legendary Edition, намекнул на то, что они появятся уже в течение следующей рабочей недели, то есть, с 1 по 5 февраля.

По сведениям инсайдера, хоть сборник и состоит из ремастеров игр трилогии Mass Effect, но разработчики подготовили несколько приятных сюрпризов, особенно в отношении первой части серии. По всей видимости, графика в ней будет значительно доработана в сравнении с оригинальной версией.

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Стоит отметить, что в начале января в Сеть утекала информация о том, что Mass Effect Legendary Edition выйдет 12 марта. Надеемся, что информация Shinobi602 правдивая, и на следующей неделе BioWare не только покажет геймплей, но и назовёт точную дату выхода.

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