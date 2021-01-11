После анонса сборника ремастеров Mass Effect Legendary Edition фанатам серии оставалось только дождаться публикации точной даты релиза. Сами разработчики не спешат об этом говорить, но на нескольких азиатских сайтах такая информацию разместили вполне спокойно. Если верить сотрудникам ресурсов GSSHOP и Shopitree, то релиз трилогии должен состояться уже 12 марта нынешнего года.

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Насколько это информация правдива — узнаем, как вы понимаете, в ближайшие месяцы. Напомним, изначально Mass Effect Legendary Edition была анонсирована 7 ноября прошлого года. Для сборника ремастеров обещаны стандартные в таких ситуациях «плюшки»: 4K, 60 FPS, подтянутые текстуры и улучшенные модели персонажей и прочих объектов.

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Legendary Edition будет содержать в себе три игры вместе со всеми выпущенными для них дополнениями (включая мелкие промо-DLC).