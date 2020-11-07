Все ранее опубликованные слухи и утечки подтвердились — компания BioWare анонсировала сборник Mass Effect Legendary Edition. Причём, как и предполагалось, анонс случился в знаковый для фанатов серии «День N7».

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Разработчики сразу предупреждают: речь не идёт о полноценных ремейках. Мы получим сборник из трёх улучшенных игр со всеми дополнениями. Улучшения запланированы вполне очевидные, но от этого их ценность не уменьшится:

обновлённые текстуры, модели героев, шейдеры и эффекты;

поддержка больших разрешений с высокой частотой кадров — подробностей пока мало, но оптимизация для 4K точно будет;

контент всех промо-DLC.

Сборник поступит в продажу весной следующего года. Параллельно с анонсом Mass Effect Legendary компания BioWare объявила, что новая игра серии уже находится в разработке. Со слов девелоперов, над ней работают «ветераны серии». Других подробностей нет.

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Напомним, оригинальная Mass Effect сначала вышла на Xbox 360 в 2007 году. Проект наравне с Dragon Age: Origins по сей день считается одним из лучших творений старой команды BioWare.