Быть может, Hitman 3 и продемонстрировала самый успешный старт продаж в истории франшизы, но игру всегда можно чем-нибудь дополнить и, в идеале, заработать на этом ещё несколько громадных куч денег. Вот IO Interactive уже и продумывает идеи будущих DLC к завершающей части обновлённой трилогии про Агента 47.

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В беседе с изданием The Gamer исполнительный продюсер IO Interactive Форест Свортаут Ларж уточнила, что коллектив «определённо» подготовит для Hitman 3 дополнительный контент, однако разработчики пока не определились, что вообще добавлять в игру. Одно точно: маловероятно, что это будут новые игровые локации.

По словам госпожи Ларж, в качестве дополнительного контента разработчики подумывают о «переосмыслении» уже имеющихся локаций. А что скрывается за этим термином в представлении разработчиков, нам только предстоит узнать. Судя по словам исполнительного продюсера, выпуск дополнительного контента для Hitman 3 — вопрос не ближайшей перспективы.

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Напомним также, что IO Interactive взялась за производство полностью оригинальной игры про Джеймса Бонда. Анонсирующий материал можно прочесть здесь.