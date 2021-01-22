Всего двое суток прошло с момента релиза Hitman 3, как студия IO Interactive, которая, к тому же, самостоятельно выступила в роли издателя финальной части обновлённой трилогии про Агента 47, объявила о том, что стартовые цифровые продажи игры стали лучшими в истории всей серии.

реклама

анонсы и реклама <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c) Вдвое упала цена на 4Tb IBM Киберпонедельник в Ситилинке - не пропусти лютые скидки RTX 3070 в Compeo.ru Комп в сборе с RTX 3070 выгоднее, чем брать отдельно Игровые видяхи в Compeo.ru - дефицит начинает заканчиваться RX 6800XT - все дороже 100 000р из за майнинга Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU RTX 3090 дороже 250 тр Более 20 компьютеров с игровыми видеокартами в Регарде Успей купить RTX 3070 до подорожания Ryzen 5600X намного дешевле в Регарде, чем везде Ryzen 5800X за копейки в Регарде

К сожалению, разработчики решили не уточнять, сколько именно копий на старте было продано, чтобы достичь рекордных показателей, но, в любом случае, этот результат заслуживает похвалы и уважения. Важно понимать, что недалёк тот день, когда «цифровые» продажи станут синонимом продаж вообще: возиться с дисками, скорость считывания с которых уступает скорости загрузки из Сети с современными тарифными планами провайдеров в крупных городах, не имеет никакого смысла.

Стоит отметить, что рекордные продажи Hitman 3 вполне заслуженные: игра получила самые высокие оценки профессиональных обозревателей в истории франшизы. Без накладок, впрочем, не обошлось: на релизе наблюдались проблемы с переносом прогресса из предыдущих частей обновлённой франшизы, но на сегодняшний день они уже решены.