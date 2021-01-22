Hitman 3 продемонстрировала лучший старт в «цифре» за всю историю франшизы
Всего двое суток прошло с момента релиза Hitman 3, как студия IO Interactive, которая, к тому же, самостоятельно выступила в роли издателя финальной части обновлённой трилогии про Агента 47, объявила о том, что стартовые цифровые продажи игры стали лучшими в истории всей серии.
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К сожалению, разработчики решили не уточнять, сколько именно копий на старте было продано, чтобы достичь рекордных показателей, но, в любом случае, этот результат заслуживает похвалы и уважения. Важно понимать, что недалёк тот день, когда «цифровые» продажи станут синонимом продаж вообще: возиться с дисками, скорость считывания с которых уступает скорости загрузки из Сети с современными тарифными планами провайдеров в крупных городах, не имеет никакого смысла.
Стоит отметить, что рекордные продажи Hitman 3 вполне заслуженные: игра получила самые высокие оценки профессиональных обозревателей в истории франшизы. Без накладок, впрочем, не обошлось: на релизе наблюдались проблемы с переносом прогресса из предыдущих частей обновлённой франшизы, но на сегодняшний день они уже решены.
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