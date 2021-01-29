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Techland опровергла информацию о релизе Dying Light 2 в конце мая

От этого не легче.
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Вчера в Сети с подачи одного из интернет-магазинов всплыла информация о том, что релиз зомби-экшена Dying Light 2 состоится 25 мая. Слух оказался настолько незначительным, что мы в редакции его даже не заметили и пропустили. Но фанаты игры всё увидели и даже принялись штурмовать официальный Twitter франшизы Dying Light с просьбой прояснить ситуацию.

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Своей цели игроки добились: разработчики из Techland уточнили, что это поставленная магазином заглушка. Аналогичная ситуация, по словам разработчиков, возникала в прошлом году, когда некий магазин «обозначил» декабрь как релизный месяц Dying Light 2. Иными словами, Techland опровергла релиз Dying Light 2 в конце мая.

А вот когда нам действительно следует ждать выхода игры, авторы говорить пока не торопятся. В начале января Techland пообещала «скоро» поделиться подробностями проекта, но с тех пор дело с мёртвой точки не сдвинулось. Разве что состав коллекционного издания в Сеть просочился.

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Важно напомнить, что релиз Dying Light 2 год назад был отложен на неопределённый срок, чтобы улучшить имеющиеся игровые механики и добавить в игру новые возможности. К сожалению, с тех пор ничего вразумительного о состоянии игры из стен Techland не поступало. Были лишь тревожные известия о разрыве контракта со сценаристом Крисом Авеллоном и об уходе из коллектива сценариста и дизайнера Павла Селинджера. Являлись ли данные товарищи незаменимыми, узнаем уже постфактум.

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