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Techland обещает «скоро» поделиться новостями о Dying Light 2

Причём, не просто новостями, а радостными.
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После анонса Dying Light 2 разработчики из Techland радостно делились подробностями и даже публиковали гигантские записи игрового процесса с демонстрацией основных геймплейных элементов. Всё изменилось в начале прошлого года, когда Techland на неопределённый срок отложила сиквел своего первоклассного зомби-боевика: информация практически перестала поступать, а в Сети начали множиться слухи о серьёзных проблемах с разработкой.

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На днях стало известно о том, что Techland покинул сценарист и дизайнер Dying Light 2 Павел Селинджер. Данная новость сразу сыграла роль подлитого в огонь масла, и поклонники творчества студии вновь забили тревогу. По всей видимости, зря, поскольку в обращении изданию Game Informer разработчики заявили, что Селинджеру уже найдена замена на всех занимаемых им должностях. Подготовкой сценария с октября 2020-го руководит Пётр Шиманек, а арт-директором с 2019 года трудится Эрик Кошонно.

В завершение своего обращения Techland заявила, что уже скоро поделится радостными новостями о Dying Light 2. Впрочем, насколько растяжимым является понятие «скоро» в случае с Techland, не уточняется. Надеемся, что свет на ситуацию с игрой разработчики прольют хотя бы в течение ближайших месяцев.

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