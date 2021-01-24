Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

В Сети нашли изображение и состав коллекционного издания Dying Light 2

Хотя у игры нет даже приблизительной даты выхода.
10
RTX 2070 Super - цена супер
RTX 8000 48Gb скоро не покажется такой уж и дорогой
<b>RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU</b>

Некоторое время назад студия Techland пообещала, что «скоро» поделится новостями о своём многообещающем, но столкнувшемся с проблемами зомби-боевике Dying Light 2. Что такое «скоро» в представлении разработчиков, впрочем, можно лишь догадываться, но тем временем внимательные пользователи Сети обнаружили на просторах одного из чешских интернет-магазинов страничку коллекционного издания проекта вместе со всем его содержимым. Магазин довольно быстро исправил оплошность, то Интернет, к счастью для игроков, всё помнит.

реклама

анонсы и реклама
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c)
Вдвое упала цена на 4Tb IBM
Киберпонедельник в Ситилинке - не пропусти лютые скидки
Комп в сборе с RTX 3070 выгоднее, чем брать отдельно
Игровые видяхи в Compeo.ru - дефицит начинает заканчиваться
RX 6800XT - все дороже 100 000р из за майнинга
Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU
RTX 3090 дороже 250 тр
Более 20 компьютеров с игровыми видеокартами в Регарде
Успей купить RTX 3070 до подорожания
Ryzen 5600X намного дешевле в Регарде, чем везде
Ryzen 5800X за копейки в Регарде

Итак, если изображение верно, а выглядит оно очень правдоподобно, то при покупке «коллекционки» игрок во внушительного размера коробке получит:

  • box-версию игры для своей платформы (на снимке указаны версии для PC, PS4 и Xbox One);
  • набор светящихся в ультрафиолетовом свете наклеек;
  • ультрафиолетовый фонарик;
  • огромную фигурку-композицию;
  • стилбук;
  • артбук;
  • карту с секретными локациями в игре.

реклама

Стоит напомнить, что Techland разорвала контракт со сценаристом Крисом Авеллоном, а в начале года из студии ушёл сценарист и дизайнер Павел Селинджер, что, конечно, уверенности в светлом будущем Dying Light 2 совсем не придаёт. Но, возможно, незаменимых людей действительно не бывает, и в конечном счёте перед нами предстанет достойный сиквел одного из лучших проектов в жанре.

реклама

Хотелось бы верить, что оглашение даты выхода проекта и старт приёма его предварительных заказов уже не за горами.

Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

techland dying light 2
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Everspace 2 стартовала со второго места в чарте Steam, а Cyberpunk 2077 продолжает терять популярность
+
Hitman 3 получит трассировку лучей не только на PC, но и на консолях
2
В Сети нашли изображение и состав коллекционного издания Dying Light 2
10
Видео: какие изменения претерпели консольные версии Cyberpunk 2077 после обновления 1.1
10
Авторы перспективной 4X-стратегии Humankind рассказали о гибкой настройке аватара игрока
5
id Software работает над неанонсированной жестокой VR-игрой
2
Облагороженный Новиград в свежем трейлере модификации The Witcher 3 HD Reworked Project Next-Gen
2
Nightdive известила о скором начале приёма предзаказов на ремейк System Shock
4

Интересные материалы

Битва игровых компьютеров: Pentium G6400 & GeForce GTX 1650 Super и Athlon 240GE & Radeon RX 570
21 января 2021 25
Cyberpunk 2077: тестирование четырех поколений процессоров
13 января 2021 30
Обзор игровой клавиатуры ASUS ROG Strix Scope RX
18 января 2021 37
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT
20 января 2021 28
Обзор и тестирование блока питания be quiet! Dark Power Pro 12 1200W (80 Plus Titanium)
14 января 2021 74
Обзор и тестирование процессорной СВО Arctic Liquid Freezer II-420
11 января 2021 63

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Простое решение самой главной проблемы Windows 10 в 2021 году
23
12 самых многообещающих игр с открытым миром, выходящих в 2021 году
17
10 лучших гоночных игр последних 10 лет
19
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 VS Radeon RX 5600 XT в связке с процессором Ryzen 5 3600
7
Обзор игровой гарнитуры ASUS ROG Delta S
10
Чемпион в легком весе: обзор игровой мышки Canyon Puncher GM-11
26

Сейчас обсуждают

rektor
19:50
03 июня 2020, Новость с THG RU Как и раньше, игроку противостоят различные противники. Это будут как люди, так и зомби. Игрок может применять различные виды оружия ближнего боя, а также приспособлени...
В Сети нашли изображение и состав коллекционного издания Dying Light 2
Appengamer
19:50
Рынок замер с пустыми складами, а не с переполненными полками.
Игровые видеокарты перестали интересовать геймеров и майнеров после очередного роста цен 250 000 р
Evgeniy Som
19:49
А чего тут быть уверенным если так и есть. Проблема с ростом цен из-за того что видюх банально мало а согласно банальному закону спроса и предложения если спрос сильно превышает предложение то что над...
Игровые видеокарты перестали интересовать геймеров и майнеров после очередного роста цен 250 000 р
omoikane
19:47
Нет там никакого воя их даунклокают, шума от вентилей + помпа будет больше так еще и дороже.
Какую видеокарту выбрать на рынке б/у в начале 2021 — оставляем майнеров не у дел
omoikane
19:46
причем тут реальные деньги? :D В Америке доллар вообще ничем не обеспечен, триллионные долги, но печатают сколько нужно :D
Сбербанк выпустит собственную криптовалюту - Сберкоин
NudeGarik
19:44
с чего там не быть огнестрелу? откуда вообще такие мысли
В Сети нашли изображение и состав коллекционного издания Dying Light 2
omoikane
19:44
они могут инвестировать куда угодно, к стране никак не привязано. Хоть в экономику потенциального врага.
Сбербанк выпустит собственную криптовалюту - Сберкоин
Дмитрий Юфа
19:42
Это какой-то хитрый план. Я не понимаю, нахрена пихать слабые ядра, если, при необходимости, можно обычные ядра попридержать, что и происходит при небольшой нагрузке.
Intel выпустит 10-нм процессоры Alder Lake-S с поддержкой DDR5 и PCIe 5 раньше AMD Ryzen на Zen4
gladvalakas1
19:40
игра такая помойка стала..... абсолют самый норм и старые части
Геймер прошёл первую миссию Hitman 3 всего за 9 секунд – видео и ссылка на сайт с рекордами
cupgrn
19:38
Учитывая сколько Интел мучила и продолжает 14 нм, запаса по литографии хватит ещё надолго
На строительной площадке 3-нм фабрики TSMC упала колонна
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем