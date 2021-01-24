В Сети нашли изображение и состав коллекционного издания Dying Light 2
Некоторое время назад студия Techland пообещала, что «скоро» поделится новостями о своём многообещающем, но столкнувшемся с проблемами зомби-боевике Dying Light 2. Что такое «скоро» в представлении разработчиков, впрочем, можно лишь догадываться, но тем временем внимательные пользователи Сети обнаружили на просторах одного из чешских интернет-магазинов страничку коллекционного издания проекта вместе со всем его содержимым. Магазин довольно быстро исправил оплошность, то Интернет, к счастью для игроков, всё помнит.
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Итак, если изображение верно, а выглядит оно очень правдоподобно, то при покупке «коллекционки» игрок во внушительного размера коробке получит:
- box-версию игры для своей платформы (на снимке указаны версии для PC, PS4 и Xbox One);
- набор светящихся в ультрафиолетовом свете наклеек;
- ультрафиолетовый фонарик;
- огромную фигурку-композицию;
- стилбук;
- артбук;
- карту с секретными локациями в игре.
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Стоит напомнить, что Techland разорвала контракт со сценаристом Крисом Авеллоном, а в начале года из студии ушёл сценарист и дизайнер Павел Селинджер, что, конечно, уверенности в светлом будущем Dying Light 2 совсем не придаёт. Но, возможно, незаменимых людей действительно не бывает, и в конечном счёте перед нами предстанет достойный сиквел одного из лучших проектов в жанре.
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Хотелось бы верить, что оглашение даты выхода проекта и старт приёма его предварительных заказов уже не за горами.
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