Некоторое время назад студия Techland пообещала, что «скоро» поделится новостями о своём многообещающем, но столкнувшемся с проблемами зомби-боевике Dying Light 2. Что такое «скоро» в представлении разработчиков, впрочем, можно лишь догадываться, но тем временем внимательные пользователи Сети обнаружили на просторах одного из чешских интернет-магазинов страничку коллекционного издания проекта вместе со всем его содержимым. Магазин довольно быстро исправил оплошность, то Интернет, к счастью для игроков, всё помнит.

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Итак, если изображение верно, а выглядит оно очень правдоподобно, то при покупке «коллекционки» игрок во внушительного размера коробке получит:

box-версию игры для своей платформы (на снимке указаны версии для PC, PS4 и Xbox One);

набор светящихся в ультрафиолетовом свете наклеек;

ультрафиолетовый фонарик;

огромную фигурку-композицию;

стилбук;

артбук;

карту с секретными локациями в игре.

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Стоит напомнить, что Techland разорвала контракт со сценаристом Крисом Авеллоном, а в начале года из студии ушёл сценарист и дизайнер Павел Селинджер, что, конечно, уверенности в светлом будущем Dying Light 2 совсем не придаёт. Но, возможно, незаменимых людей действительно не бывает, и в конечном счёте перед нами предстанет достойный сиквел одного из лучших проектов в жанре.

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Хотелось бы верить, что оглашение даты выхода проекта и старт приёма его предварительных заказов уже не за горами.