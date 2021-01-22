То, что Cyberpunk 2077 продемонстрировала самый успешный старт в истории PC-гейминга, мы знаем ещё со дня релиза данной игры. Сегодня же аналитическая фирма SuperData, зачастую публикующая ту информацию, которую официальные разработчики и издатели оглашать не торопятся, сообщила о том, что Cyberpunk 2077 показала крупнейший старт цифровых продаж в истории видеоигр вообще.

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По подсчётам аналитиков SuperData, подавляющая часть — 80 % — цифровых продаж Cyberpunk 2077 пришлась именно на компьютерные версии: во многом из-за снятия проекта с продаж в PlayStation Store и в целом печального состояния его консольных версий. Как отмечают аналитики, за месяц с учётом возвратов было продано 10,2 млн копий Cyberpunk 2077.

Новинка от CD Projekt RED не была единственным пунктом в материале от SuperData. В него также включили сведения о том, что Fortnite в декабре продемонстрировала рекордную выручку с августа 2020-го, а число игроков превысило показатели даже августа 2018 года. Отдельно аналитики отметили успех обновления Cayo Perico Heist для Grand Theft Auto Online и падение популярности Among Us.

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Возвращаясь к теме Cyberpunk 2077, хотелось бы напомнить, что уже со дня на день должно выйти крупное обновление 1.1, а в феврале — обновление 1.2. Данные патчи нацелены на исправление ошибок игры и доведение её консольных версий до играбельного состояния. В течение года будет выходить ещё много обновлений и бесплатных DLC. А вот крупных платных аддонов, по всей видимости, можно не ждать до следующего года.