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Видео: CD Projekt извинилась за состояние Cyberpunk 2077 и обещает множественные патчи и улучшения в течение года

А первый крупный патч выйдет уже в ближайшие десять дней.
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CD Projekt выложила пятиминутый видеоролик-обращение, в котором основатель компании Марчин Ивиньский решил обеспечить обратную связь с сообществом. Марчин Ивиньский извинился за то, в каком виде перед нами предстала Cyberpunk 2077, взял всю ответственность за произошедшее на руководство компании и попросил не винить ни в чём простых разработчиков игры: окончательное решение о выпуске игры принималось именно руководством.

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Начал господин Ивиньский с проблемных консольных версий Cyberpunk 2077. По его словам, причина большинства технических проблем на консолях PlayStation 4 и Xbox One кроется в их недостаточной вычислительной мощности — разработчики не рассчитали этот момент, подготавливая консольные версии игры (основной для них была PC-версия). Но даже с учётом этого столь крупный масштаб проблем стал для девелоперов неприятным сюрпризом. CD Projekt не пыталась ничего скрыть: предрелизные копии консольных версий игры не отправлялись обозревателям лишь потому, что команда до последнего момента работала над ними.

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Ивиньский напомнил, что разработчики уже выпустили несколько хотфиксов, и что планы по релизу крупных обновлений остаются в силе. В ближайшие десять дней планируют выпустить обновление 1.1, а ещё через несколько недель — обновление 1.2. Затем последует череда «множественных патчей и улучшений», в которую вклинят первые бесплатные DLC и специальные обещанные обновления для консолей PlayStation 5 и Xbox Series.

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Обновления для «некстгена» выйдут во второй половине года, а вот крупных платных аддонов, судя по графику, не следует ждать минимум до следующего года.

Всего пару часов назад, напомним, ситуацию с Cyberpunk 2077 прокомментировал глава CD Projekt Адам Кичиньский.

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cd projekt red cyberpunk 2077
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VRoman
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Вандерфулл
01:19
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