Через неделю Path of Exile получит очередное контентное дополнение «Отголоски Атласа», однако параллельно коллектив Grinding Gear Games трудится над сиквелом — Path of Exile 2. Естественно, ресурсы студии не безграничны — и хотя продолжение было анонсировано ещё в конце 2019 года, релиза предстоит ждать ещё как минимум один год. По крайней мере, так предполагает руководитель студии Крис Уилсон.

реклама

анонсы и реклама RTX 3070 - цены пошли вниз Еще одна 3070 с большой скидкой Робототехнический набор Xiaomi - зверь в прямом смысле Мин цена RTX 3080 - 120 000р из-за майнинга см МАКС цену <b>RX 6900XT Sapphire - 140 т.р.</b> RX 6800XT - все дороже 100 000р из за майнинга 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта 43" 4K TV Xiaomi дешевле 20 т.р. в Ситилинке Лютое игровое кресло Thermaltake - смотри что за зверь

По словам Уилсона, ему не нравится во всём винить пандемию, но с этим ничего не поделать: закрытые границы Новой Зеландии, где располагается костяк Grinding Gear Games, вызвали трудности с расширением компании, в результате чего процесс производства Path of Exile 2 занимает больше времени, чем хотелось бы. Уилсон считает, что релиз Path of Exile 2 в этом году маловероятен: 2022-й год выглядит более реалистичным сроком.

реклама

Стоит напомнить, что Path of Exile 2 технически является гигантским обновлением первой части. Фанатов проекта ждёт новая кампания, события которой разворачиваются спустя двадцать лет после событий оригинала, новая система умений, новые классы Восхождения и множество других геймплейных изменений.