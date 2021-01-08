Path of Exile 2, скорее всего, не выйдет в этом году
Через неделю Path of Exile получит очередное контентное дополнение «Отголоски Атласа», однако параллельно коллектив Grinding Gear Games трудится над сиквелом — Path of Exile 2. Естественно, ресурсы студии не безграничны — и хотя продолжение было анонсировано ещё в конце 2019 года, релиза предстоит ждать ещё как минимум один год. По крайней мере, так предполагает руководитель студии Крис Уилсон.
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По словам Уилсона, ему не нравится во всём винить пандемию, но с этим ничего не поделать: закрытые границы Новой Зеландии, где располагается костяк Grinding Gear Games, вызвали трудности с расширением компании, в результате чего процесс производства Path of Exile 2 занимает больше времени, чем хотелось бы. Уилсон считает, что релиз Path of Exile 2 в этом году маловероятен: 2022-й год выглядит более реалистичным сроком.
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Стоит напомнить, что Path of Exile 2 технически является гигантским обновлением первой части. Фанатов проекта ждёт новая кампания, события которой разворачиваются спустя двадцать лет после событий оригинала, новая система умений, новые классы Восхождения и множество других геймплейных изменений.
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