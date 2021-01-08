Разработчики из студии Grinding Gear Games представили дополнение «Отголоски Атласа» для ролевой игры Path of Exile. Это крайне типичная «обновка» для игры, доверху наполненная контентом разной степени важности. Подробнее о наполнении можно прочитать здесь, но мы расскажем о самом важном.

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Например, «Отголоски Атласа» — это действительно про Атлас и его управление. Игрок сможет не только сразиться с новым босом всего Атласа, Мейвеном, но и заняться управлением Атласа с помощью региональных древ пассивных умений. Последние способны «бустануть» выпадающий контент и получаемые награды за исследование важных регионов.

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Разработчики также добавили высокоуровневую награду — сферу Мейвен, улучшающую случайно выбранное свойство влияния предмета. Если кому-то это важно.

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Будет в «Отголосках Атласа» и другой подобный контент: 11 новых карт, лига Ритуал, 12 улучшенных классов Восхождения. Само дополнение выйдет 15 января на PC и 20 января — на консолях.