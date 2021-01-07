После того, как коллектив inXile Entertainment стал частью игрового подразделения Microsoft, у компании появилась возможность создавать сразу несколько новых проектов. Впереди у компании поддержка Wasteland 3, а также выпуск двух новых ролевых игр, в том числе над одной высокобюджетной.

реклама

анонсы и реклама RTX 3070 в XPERT.RU от 56 т.р. - 15 позиций Мин цена RTX 3080 - 120 000р из-за майнинга см МАКС цену RX 6800XT - все дороже 100 000р из за майнинга RX 6800 XT до 30% дешевле в XPERT.RU чем везде 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта 43" 4K TV Xiaomi дешевле 20 т.р. в Ситилинке Робототехнический набор Xiaomi - зверь в прямом смысле Samsung Z Fold 2 - 180000р в Ситилинке Лютое игровое кресло Thermaltake - смотри что за зверь

И вот, на днях в разделе вакансий студии появилась информация о том, что inXile трудится над ролевым шутером от первого лица. Судя по описанию вакансий и требований к соискателям, в стенах inXile готовится проект с проработанной механикой стрельбы, эффектами трассировки лучей, а также реалистичными графикой и лицевой анимацией.

Пока не вполне ясно, является упомянутый абзацем выше таинственный проект одним из двух, о которых рассказывалось ранее, или же это уже третий, совершенно новый. В любом случае, список требуемых inXile сотрудников даёт понять, что проект пока существует лишь как идея, поэтому о релизе в ближайшие годы можно даже не думать.