Разработчики Wasteland трудятся над ролевым экшеном от первого лица
После того, как коллектив inXile Entertainment стал частью игрового подразделения Microsoft, у компании появилась возможность создавать сразу несколько новых проектов. Впереди у компании поддержка Wasteland 3, а также выпуск двух новых ролевых игр, в том числе над одной высокобюджетной.
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И вот, на днях в разделе вакансий студии появилась информация о том, что inXile трудится над ролевым шутером от первого лица. Судя по описанию вакансий и требований к соискателям, в стенах inXile готовится проект с проработанной механикой стрельбы, эффектами трассировки лучей, а также реалистичными графикой и лицевой анимацией.
Пока не вполне ясно, является упомянутый абзацем выше таинственный проект одним из двух, о которых рассказывалось ранее, или же это уже третий, совершенно новый. В любом случае, список требуемых inXile сотрудников даёт понять, что проект пока существует лишь как идея, поэтому о релизе в ближайшие годы можно даже не думать.
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