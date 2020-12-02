Несмотря на то, что этот год преподнёс человечеству немало испытаний, пролетел он точно так же быстро, как и предыдущие годы, а это значит, что компании помаленьку подводят итоги и рассказывают о планах на будущее. Сегодня соответствующими планами в отношении Wasteland 3 поделилась студия inXile Entertainment.

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Для начала разработчики поблагодарили всех, кто остались в игре, несмотря на её начальные недостатки. На следующей неделе, по плану, выйдет обновление 1.2.0 «Meat Maker Marinade» с исправлениями баланса и улучшениями игрового процесса, а до конца года — обновление 1.3.0 с версиями Wasteland 3 для Linux и macOS.

В следующем году практика выпуска обновлений для Wasteland 3 продолжится. Уже сейчас известно, что inXile готовит для игры режим перманентной смерти персонажей, работает над внедрением новых настроек для животных-компаньонов и многим другим. Будут выходить и контентные обновления и дополнения, и новые локализации. В общем, уходящий год стал для Wasteland 3 лишь началом, как считают разработчики, большого пути.