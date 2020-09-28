inXile Entertainment работает над двумя новыми ролевыми играми
После выхода Wasteland 3 студия inXile Entertainment явно не намерена отдыхать: нужно и свежий релиз новым контентом поддерживать, и о будущих проектах потихоньку заботиться. Так, из сообщений руководителя студии Брайана Фарго в Twitter стало известно, что сейчас inXile разрабатывает ещё как минимум две новые ролевые игры.
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О существовании первой новинки Фарго рассказал ещё в марте этого года, назвав проект «амбициозной игрой AAA-класса», и вот, несколько часов назад, отвечая на вопрос одного из подписчиков, упомянул некую «вторую RPG». Впрочем, до релиза этим играм ещё далеко: о статусе готовности первого, амбициозного проекта Фарго ничего не заявлял, а вот вторая проектируемая ролевая игра находится в зачаточном состоянии — в стадии предварительного производства. Обычно на стадии препроизводства разработчики определяются с сюжетом, сеттингом, действующими лицами, основными механиками игрового процесса и прочей «базой».
Стоит напомнить, что Wasteland 3 вышла в свет в конце лета и получила в основном положительные пользовательские отзывы: средний рейтинг в Steam составляет 80 %.
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