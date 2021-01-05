Агрегатор Metacritic спустя несколько дней после начала нового года решил опубликовать список наиболее удачных игр минувшего года. Критерии отбора у сотрудников Metacritic предельно простые: игра должна была выйти в 2020-м, а также обладать оценкой от профессиональных обозревателей в 90 баллов и выше. Хоть критерии и простые, но «пролезть» в них удалось лишь незначительному количеству прошлогодних игр на четырёх основных платформах (PC, PlayStation, Xbox и Switch).

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Ниже — список лучших игр по версии Metacritic. В скобках указано количество баллов, полученное в результате вычисления среднего арифметического из всех оценок профессиональных обозревателей и критиков.

Лучшие игры для PC:

Half-Life Alyx (93);

Hades (93);

Microsoft Flight Simulator (91);

Crusader Kings (91);

Spelunky 2 (91).

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Лучшие игры для PlayStation:

Persona 5 Royal (95);

The Last of Us Part II (93);

Dragon Quest XI S Echoes of an Elusive Age Definitive Edition (93);

Demon’s Souls Remake (92).

Лучшие игры для Xbox:

Dragon Quest XI S Echoes of an Elusive Age Definitive Edition (91);

F1 2020 (91);

Ori and the Will of the Wisps (90);

Yakuza 0 (90).

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Лучшие игры для Switch:

Hades (93);

Ori and the Will of the Wisps (93);

Animal Crossing New Horizons (90).

А с лучшими играми ушедшего года по версии редакции Overclockers.ru, кстати, можно ознакомиться в этом и этом материалах.