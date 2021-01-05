Metacritic назвал лучшие игры минувшего года
Агрегатор Metacritic спустя несколько дней после начала нового года решил опубликовать список наиболее удачных игр минувшего года. Критерии отбора у сотрудников Metacritic предельно простые: игра должна была выйти в 2020-м, а также обладать оценкой от профессиональных обозревателей в 90 баллов и выше. Хоть критерии и простые, но «пролезть» в них удалось лишь незначительному количеству прошлогодних игр на четырёх основных платформах (PC, PlayStation, Xbox и Switch).
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Ниже — список лучших игр по версии Metacritic. В скобках указано количество баллов, полученное в результате вычисления среднего арифметического из всех оценок профессиональных обозревателей и критиков.
Лучшие игры для PC:
- Half-Life Alyx (93);
- Hades (93);
- Microsoft Flight Simulator (91);
- Crusader Kings (91);
- Spelunky 2 (91).
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Лучшие игры для PlayStation:
- Persona 5 Royal (95);
- The Last of Us Part II (93);
- Dragon Quest XI S Echoes of an Elusive Age Definitive Edition (93);
- Demon’s Souls Remake (92).
Лучшие игры для Xbox:
- Dragon Quest XI S Echoes of an Elusive Age Definitive Edition (91);
- F1 2020 (91);
- Ori and the Will of the Wisps (90);
- Yakuza 0 (90).
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Лучшие игры для Switch:
- Hades (93);
- Ori and the Will of the Wisps (93);
- Animal Crossing New Horizons (90).
А с лучшими играми ушедшего года по версии редакции Overclockers.ru, кстати, можно ознакомиться в этом и этом материалах.
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