Работа над Bayonetta 3 продвигается успешно
Анонс Bayonetta 3, которая будет эксклюзивом Nintendo Switch, состоялся больше трёх лет назад, и с тех пор разработчики из PlatinumGames, мягко говоря, нечасто радовали нас новостями о статусе производства проекта, ограничиваясь лишь комментариями в духе «работа идёт». Вот и сегодня не исключение из печального правила: в беседе с изданием Famitsu о хорошо продвигающемся процессе разработки Bayonetta 3 сообщил Хидэки Камия.
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По словам господина Камия, проверка новых игровых систем, равно как и разработка в целом, проходят отлично. Судя по всему, под «новыми игровыми системами» Камия подразумевает новые механики и системы управления, являющиеся следствием эксклюзивности Bayonetta 3 для Nintendo Switch.
Также Камия отметил успехи в производстве проекта под рабочим названием Project G.G., повествующем о сражениях роботов и кайдзю. Подробностей пока нет. Да и про многообещающую Babylon’s Fall Камия промолчал.
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