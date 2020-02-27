PlatinumGames слишком уж странно делают анонс своего нового проекта — Project G.G. Сначала были слухи, теперь — куцый видеоролик. Тут важно бы объясниться, что новоявленная игра является третьей (и, кажется, последней) частью цикла, в который входят Viewtiful Joe и The Wonderful 101.

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У нашего нового экшена имеются некоторые интересные особенности. Например, главный герой сможет увеличиваться в размерах. Данная способность поможет справляться с особо крупными врагами.

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Теперь к сути. Разработка Project G.G. только началась, команда пока маленькая. Во главе её стоит Хидеки Камия, а релиз случится когда-нибудь. Точно выйдет на современных консолях.