Несколько дней назад стало известно, что инвесторы подготовили коллективный иск против группы CD Projekt за то, что, как они считают, руководство компании ввело их в заблуждение касательно состояния готовности Cyberpunk 2077 и выпустило проект в продажу в неиграбельном состоянии на консолях уходящего поколения. В результате акции CD Projekt рухнули, а компания понесла не только финансовый, но и репутационный ущерб.

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И вот, как сообщает издание Bloomberg, CD Projekt намерена активно защищать свою позицию в суде.

Важно отметить, что хоть у Cyberpunk 2077 и имеются проблемы на версиях для консолей прошлого поколения, но, по статистике, почти две трети продаж пришлись на PC-версию. Спустя первые десять суток количество проданных копий с учётом возвратов уже превысило 13 миллионов, в то время как полностью окупить все затраты на производство и продвижение новинке удалось ещё на восьми миллионах копий-предзаказов. Иными словами, проект уже до релиза стал финансово успешным, ну а решить проблемы с консольными версиями разработчики обещают в январе—феврале с выпуском крупных обновлений.