Инвесторы всё-таки подали на CD Projekt в суд из-за ситуации с Cyberpunk 2077
Казалось, что хоть в рождественские праздники обойдётся без негатива в сторону CD Projekt в целом и Cyberpunk 2077 в частности, но деловое издание BusinessWire сообщило о том, что международная юридическая фирма Rosen Law Firm подготовила иск против польской компании.
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Согласно тексту иска, инвесторы предъявляют CD Projekt обвинения сразу по нескольким пунктам. Во-первых, Cyberpunk 2077 выпустили практически в неработоспособном виде на текущем (уходящем) поколении консолей Xbox и PlayStation, в результате чего Sony пришлось приостановить продажи игры и вдобавок начать возвращать за игру средства вместе с Microsoft и непосредственно с CD Projekt. Во-вторых, из-за всех этих проблем CD Projekt понесла репутационный и финансовый вред. И в-третьих, как считают инвесторы, заявления руководства CD Projekt о деятельности компании были либо прямо ложными, либо вводящими в заблуждение.
Закономерно может возникнуть недоумение: разве не инвесторы сами торопили CD Projekt с релизом Cyberpunk 2077? На этот вопрос у известного аналитика Даниэля Ахмада есть неудобный ответ: насколько ему известно, а источники у него проверенные, инвесторы не давили на студию и её руководство, а просто спокойно интересовались прогрессом и возможностью выпуска ожидаемой игры в текущем году. Давления не было, необходимости торопиться с релизом тоже, а после выхода вскрылись проблемы. Так что обвинения руководства компании в форсировании релиза игры можно считать обоснованными.
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