Не все новости касательно Cyberpunk 2077 должны быть с негативным окрасом, тем более что сегодня группа компаний CD Projekt в своём небольшом отчёте подарила повод подготовить позитивную заметку. Согласно подсчётам компании, которые базируются на сведениях от цифровых площадок и розничных магазинов, продажи Cyberpunk 2077 по состоянию на 20 декабря, то есть, за первые десять суток после релиза, превысили 13 миллионов копий с учётом возвратов.

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Почему поляки сообщили о результате сейчас, а не когда он не достиг красивого «круглого» значения? Как уточняет руководство, данная информация поможет повлиять на связанные с инвестициями в компанию решениями. А ждать в таких вопросах не рекомендуется.

Ранее было известно, что одних только предзаказов Cyberpunk 2077 было оформлено восемь миллионов штук, благодаря чему ещё до фактического релиза игра полностью окупилась в плане затрат на производство и продвижение. Так что несмотря на все проблемы, которые разработчики обещают решить к январю—февралю, проект уже работает в плюс. Причём, в плюс очень значительный.