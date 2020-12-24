NieR Automata разошлась тиражом в 5 миллионов копий
Японский аккаунт NieR Automata в Twitter сообщил о том, что на сегодняшний день игре удалось разойтись во всём мире тиражом в пять миллионов экземпляров. Чтобы добиться заветной «круглой» отметки, NieR Automata потребовалось без малого четыре года: релиз на родине состоялся в феврале 2017-го. Более успешных проектов японская студия PlatinumGames пока ещё не создавала.
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Понимая, что NieR — её наиболее популярная франшиза, PlatinumGames решила весной выпустить обновлённую версию оригинальной части — NieR Replicant — в которой нас ждёт расширенное повествование и более соответствующий веяниям времени игровой процесс.
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