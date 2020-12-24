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NieR Automata разошлась тиражом в 5 миллионов копий

На достижение этого результата игре потребовалось почти четыре года.
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Японский аккаунт NieR Automata в Twitter сообщил о том, что на сегодняшний день игре удалось разойтись во всём мире тиражом в пять миллионов экземпляров. Чтобы добиться заветной «круглой» отметки, NieR Automata потребовалось без малого четыре года: релиз на родине состоялся в феврале 2017-го. Более успешных проектов японская студия PlatinumGames пока ещё не создавала.

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Понимая, что NieR — её наиболее популярная франшиза, PlatinumGames решила весной выпустить обновлённую версию оригинальной части — NieR Replicant — в которой нас ждёт расширенное повествование и более соответствующий веяниям времени игровой процесс.

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Сейчас обсуждают

t-dirt
16:30
дети как раз те кто всё хавают - от недостатка опыта и примитивного вкуса. те кто с опытом и сформировавшимся вкусом любую игру смакуют подробно и моют ей косточки при любом найденном изъяне.
Cyberpunk 2077 — разочарование года, удалил игру спустя 8 часов прохождения
Шамиль Джанболатов
16:27
5600 на 550, к примеру.
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t-dirt
16:27
в общем, ситуёвин напоминает то что было с масс эффект андромедой. в момент выхода игорю раскритиковали, и не только из-за каменных лиц персов, отложил её до лучших времён. потом патчами игрулю неплох...
Cyberpunk 2077 — разочарование года, удалил игру спустя 8 часов прохождения
skydan
16:27
Согласен в части серии игр. Цикл аудиокниг переслушиваю раз в год.
Cyberpunk 2077 — разочарование года, удалил игру спустя 8 часов прохождения
smaximaa
16:25
RDR2 это шедевральная вещь, созданная мастерами и гигантами игровой индустрии. Педьмак сраный высер поляков про книжного седого далбаёба. Сказка для умственно отсталых детей шлюх.
Cyberpunk 2077 — разочарование года, удалил игру спустя 8 часов прохождения
skydan
16:24
Мне пох сколько разрабов делали РДР2. Знаю только, что это шедевр.
Cyberpunk 2077 — разочарование года, удалил игру спустя 8 часов прохождения
skydan
16:23
А 9 лет мало было что ли? Или надо еще 3000 человек и 5 лет для допиливания этого высера?
Cyberpunk 2077 — разочарование года, удалил игру спустя 8 часов прохождения
skydan
16:22
Я тож так считал. Пока не прошел РДР2. Расширяй кругозор и никогда не делай голословных утверждений.
Cyberpunk 2077 — разочарование года, удалил игру спустя 8 часов прохождения
Махмуд Скорострелов
16:22
Я конечно извиняюсь, но как этот проц в плане сэкса?
4-ядерный Core i7-11370H сравнялся с 6-ядерным Ryzen 5 5600H в многопоточном тесте Geekbench
krestover
16:22
Отличная Игра.... Дети идут лесом.....прямиком в домик к Марио......
Cyberpunk 2077 — разочарование года, удалил игру спустя 8 часов прохождения
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