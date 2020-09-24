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Обновлённая версия NieR выйдет весной следующего года

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В рамках Tokyo Game Show 2020 разработчики из Toylogic совместно со Square Enix объявили точную дату выхода обновлённой версии NieR (NieR Replicant) с подзаголовком Ver.1.22474487139. Проект заглянет на PC, PlayStation 4 и Xbox One ещё более чем через полгода — 23 апреля 2021 года.

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Помимо поддержки более современных игровых платформ в обновлённой NieR Replicant будет представлена полная озвучка и перезаписанный саундтрек. Также разработчики продемонстрировали вниманию общественности небольшую запись игрового процесса улучшенного «Репликанта».

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Стоит напомнить, что перед разработчиками NieR Replicant Ver.1.22474487139 стояла задача придания проекту более современного вида, поскольку для многих первой игрой во франшизе стала NieR Automata, а с «классикой» знакомы далеко не все.

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