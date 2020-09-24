Обновлённая версия NieR выйдет весной следующего года
В рамках Tokyo Game Show 2020 разработчики из Toylogic совместно со Square Enix объявили точную дату выхода обновлённой версии NieR (NieR Replicant) с подзаголовком Ver.1.22474487139. Проект заглянет на PC, PlayStation 4 и Xbox One ещё более чем через полгода — 23 апреля 2021 года.
реклама
Помимо поддержки более современных игровых платформ в обновлённой NieR Replicant будет представлена полная озвучка и перезаписанный саундтрек. Также разработчики продемонстрировали вниманию общественности небольшую запись игрового процесса улучшенного «Репликанта».
реклама
реклама
Стоит напомнить, что перед разработчиками NieR Replicant Ver.1.22474487139 стояла задача придания проекту более современного вида, поскольку для многих первой игрой во франшизе стала NieR Automata, а с «классикой» знакомы далеко не все.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила