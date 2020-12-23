Cyberpunk 2077 вылетела из десятки самых просматриваемых игр на Twitch
В недостатке генерируемых информационных поводов Cyberpunk 2077 упрекнуть сложно. Одна только статистическая успешность проекта позволила написать заметки о его популярности в Steam и на Twitch. Но стартовый «хайп» проходит и ситуация стабилизируется, и вот, похоже, начала она стабилизироваться и с Cyberpunk 2077.
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Если сейчас взглянуть на список самых популярных игр на площадке прямых трансляций Twitch, то Cyberpunk 2077 в нём окажется на не самом завидном двадцать девятом месте с 9,9 тысячами зрителей. Для сравнения, за несколько часов до выхода за этой самой ожидаемой игрой года наблюдали без малого 900 тысяч зрителей.
На момент публикации данной заметки «топ-5» на Twitch выглядел следующим образом: «Общение», World of Warcraft, Valorant, Fortnite и League of Legends.
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Что касается статистики Steam, то Cyberpunk 2077 пока уверенно удерживает третью—четвёртую позиции с 378 тысяч игроков в пиковом значении. Против более чем миллиона после релиза.
Как стало известно вчера вечером, продажи Cyberpunk 2077 превысили 13 миллионов копий с учётом возвратов, и это при том, что игра полностью окупилась уже на восьми миллионах проданных копий. Так что даже несмотря на все трудности с версиями для консолей прошлого поколения, ни о каком коммерческом провале и речи быть не может.
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