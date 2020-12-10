Сегодня ранним утром Cyberpunk 2077 наконец-то поступила в продажу и успела установить рекорд Steam как самый успешный релиз на площадке. Поскольку первые игроки — по большей части предзаказчики, логично было предположить, что объём предзаказов Cyberpunk 2077 составляет миллионы копий. Благодаря свежей публикации в посвящённом инвесторским вопросам Twitter группы компаний CD Projekt стало известно, что количество предзаказов новинки составило 8 миллионов копий.

реклама

анонсы и реклама Снижение цены Ryzen 7 5800X - самая низкая в Ситилинке Регард: 2080 Super дешевле чем когда-либо Мультиварка Polaris со скидкой 40% в Ситилинке Слив 3060 Ti в XPERT.RU -40% на HDD Fujitsu в Регарде Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ

Итак, первый шаг сделан — релиз Cyberpunk 2077 состоялся. Впереди у фанатов творчества CD Projekt RED долгие дни/недели/месяцы прохождения, а там уже и бесплатные DLC вместе с крупными дополнениями начнут поступать. В общем, в новогодние самоизоляционные праздники определённо будет, чем заняться.