CD Projekt рассказала, сколько копий Cyberpunk 2077 было предзаказано
Сегодня ранним утром Cyberpunk 2077 наконец-то поступила в продажу и успела установить рекорд Steam как самый успешный релиз на площадке. Поскольку первые игроки — по большей части предзаказчики, логично было предположить, что объём предзаказов Cyberpunk 2077 составляет миллионы копий. Благодаря свежей публикации в посвящённом инвесторским вопросам Twitter группы компаний CD Projekt стало известно, что количество предзаказов новинки составило 8 миллионов копий.
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Итак, первый шаг сделан — релиз Cyberpunk 2077 состоялся. Впереди у фанатов творчества CD Projekt RED долгие дни/недели/месяцы прохождения, а там уже и бесплатные DLC вместе с крупными дополнениями начнут поступать. В общем, в новогодние самоизоляционные праздники определённо будет, чем заняться.
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