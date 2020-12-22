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Другое

Рынок игр в этом году приблизился к $175 млрд, из них 49 % — на мобильных устройствах

И 22 % — на PC.
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Конец года — время подведения его итогов. Поэтому сегодня деловое издание GamesIndustry.biz опубликовало подробную инфографику, демонстрирующую развитие игровой промышленности в этом году. Как и следовало ожидать, в этом тяжёлом для всех году спрос на видеоигры показал значительный рост, что и было отражено в статистике от GamesIndustry при поддержке аналитических компаний Newzoo, Sensor Tower и других.

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Итак, общий объём рынка видеоигр на конец года составил 174,9 млрд долларов США, что на 19,6 % больше, чем в прошлом году. Почти половина — 49 % ($86,3 млрд, рост 25,6 %) — приходится на мобильные устройства. Следом идут консоли с 29 % ($51,2 млрд, рост 21 %) и PC с 22 % ($37,4 млрд, рост 6,2 %).

В среднем доля цифровых покупок игр составила 91 %: на PC этот показатель составил 98 %, на консолях 72 %, и на мобильных устройствах 100 %.

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Наибольшей популярностью в публикациях пользовались Fortnite, Cyberpunk 2077 и The Last of Us Part II.

Далее в материале GameIndustry следовала уже региональная информация вроде наиболее популярных игр в Великобритании и США, смысл публикации которой на российском ресурсе стремится к нулю.

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