Рынок игр в этом году приблизился к $175 млрд, из них 49 % — на мобильных устройствах
Конец года — время подведения его итогов. Поэтому сегодня деловое издание GamesIndustry.biz опубликовало подробную инфографику, демонстрирующую развитие игровой промышленности в этом году. Как и следовало ожидать, в этом тяжёлом для всех году спрос на видеоигры показал значительный рост, что и было отражено в статистике от GamesIndustry при поддержке аналитических компаний Newzoo, Sensor Tower и других.
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Итак, общий объём рынка видеоигр на конец года составил 174,9 млрд долларов США, что на 19,6 % больше, чем в прошлом году. Почти половина — 49 % ($86,3 млрд, рост 25,6 %) — приходится на мобильные устройства. Следом идут консоли с 29 % ($51,2 млрд, рост 21 %) и PC с 22 % ($37,4 млрд, рост 6,2 %).
В среднем доля цифровых покупок игр составила 91 %: на PC этот показатель составил 98 %, на консолях 72 %, и на мобильных устройствах 100 %.
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Наибольшей популярностью в публикациях пользовались Fortnite, Cyberpunk 2077 и The Last of Us Part II.
Далее в материале GameIndustry следовала уже региональная информация вроде наиболее популярных игр в Великобритании и США, смысл публикации которой на российском ресурсе стремится к нулю.
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