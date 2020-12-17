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Разработчик игр объяснил, как Cyberpunk 2077 удалось пройти сертификацию на PlayStation 4 и Xbox One

Виноваты только сами поляки.
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После выхода Cyberpunk 2077 на PC и консолях игроки в спешном порядке ринулись критиковать игру за её техническое состояние на всех тематических площадках, где можно оставлять отзыв. Пользовательские рейтинги проекта на агрегаторе рецензий Metacritic говорят сами за себя. Разумеется, больше всего досталось версиям игры для базовых консолей прошлого поколения — PlayStation 4 и Xbox One.

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Мы далеко не единожды рассказывали вам о крайне скверном техническом состоянии Cyberpunk 2077 в исполнении для этих игровых платформ. Владельцы PlayStation 4 и Xbox One пытаются вернуть свои деньги за предзаказы, но далеко не всё проходит гладко. В связи с этим почти сразу возникает закономерный вопрос: как так вышло, что Sony и Microsoft допустили выпуск на своих устройствах игры в таком чудовищном состоянии? Внятного ответа от платформодержателей или самой CD Projekt RED пришлось бы ждать очень долго, но ситуацию вызвался выяснить сторонний человек, имеющий отношение к разработке игр. Речь идёт о Рами Исмаиле, сооснователе студии Vlambeer. Он достаточно подробно высказался на эту тему в Twitter, самое интересное мы публикуем здесь.

Итак, сразу важно прояснить самый важный момент: сертификация игры для консоли предназначена в первую очередь для того, чтобы не допустить факта наличия критической ошибки, которая может привести ущерб устройству. Сертификация также важна для исключения любого рода нарушений условия использования консоли. То есть, если игровой проект прошел сертификацию — это вовсе не означает, что в нём не будет багов или проблем с производительностью. Как минимум, на релизе. Рами Исмаил особенно посетовал на тот обстоятельство, что сертификацией игр занимаются отдельные специалисты, а предназначенные для этих целей программный инструмент имеет крайне архаичный интерфейс. При тестировании игры всегда выясняется, показываются ли в ней критически важные для прохождения контекстные сообщения, уведомления о работе контроллера и интернет-соединения. Также важно, чтобы раскладка для управления работала правильно. А вот баги с загрузкой текстур, пропадающими объектами и летающими в воздухе сигаретами героя Киану Ривза в Cyberpunk 2077 — всё это не принимается во внимание при получении сертификата.

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Сооснователь Vlambeer дополнительно уточнил, что Microsoft и Sony могут закрыть глаза на некоторые технические огрехи в тестируемой игре и допустить её к релизу, если разработчики пообещают всё устранить в так называемом патче первого дня. Девелоперы также могут убедить создателей PS4 и Xbox One, что найденные программные ошибки не окажут существенного влияния на геймплей и саму возможность пройти игру до конца. После поступления проекта в продажу все выпускаемые для него патчи тоже проходят обязательную сертификацию. Всё это занимает время, а в случае нахождения критической ошибки время на доработку ещё увеличивается.

К сожалению, владельцам домашних консолей отныне нужно уяснить для себя важный факт: сертификация игр не связана с контролем качества геймплея. И решение о выпуске не до конца «отшлифованного» проекта принимает издатель, а не платформодержатели в лице Microsoft и Sony. Именно поэтому поляки из CD Projekt RED на экстренном совещании с инвесторами честно признались, что вина за состояние консольных версий Cyberpunk 2077 лежит только на них. Но кого это сейчас утешит?

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cd projekt red cyberpunk 2077
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Некоторые RTX 3070 стоят дешевле таких же 3060 Ti - дефицит окончен, и цены пошли вниз
dmitry07
00:46
Заголовки в стиле желтой прессы: в цитате говорится "запускается", а у автора новости - "играбельна".
Запускается на PS4, и хорошо – представитель CD Projekt RED считает, что Cyberpunk 2077 играбельна
David Garner
00:44
Я 3050 жду.
GeForce RTX 3090 дешевеет – цена на российском рынке почти сравнялась с рекомендованной NVIDIA
Shock Memes
00:41
Не понял, рофл, или рил гдето мыло?)
Разработчик игр объяснил, как Cyberpunk 2077 удалось пройти сертификацию на PlayStation 4 и Xbox One
smaximaa
00:35
Зачем так нагло ПИ3ДЕТЬ, пидорac! Ведь кто-то может поверить, такому уё6ку, и побежать на барахло брать у майнеров задроченную бич-затычку 1080ti, которая еще со времён Киевской Руси не выпускается.
Nvidia показала, как должна выглядеть Cyberpunk 2077 на видеокартах Geforce RTX
smaximaa
00:32
"такая халтура, что даже локализацией не стали заморачиваться." Е6лан, ты с Луны свалился? Рокстар никогда RDR и GTA не локализировала ни на какие языки. Только английский оригинал и субтитры.
Nvidia показала, как должна выглядеть Cyberpunk 2077 на видеокартах Geforce RTX
smaximaa
00:30
Начистишь серы от спичек в дырку пробитую дюбелем, потом ставишь его обратно в эту дырку и кидаешь сверху кирпичи. И такой xyйней страдаешь целый день, лол. Еще тема была из болтов, гайки и пакета.
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Сергей Григорьев
00:26
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