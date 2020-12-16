Fortnite получила поддержку 120 fps на новых консолях
В середине ноября Epic Games заявила, что хотела бы обеспечить Fortnite поддержку режима игры при 120 кадрах в секунду на консолях нового поколения. Оказалось, что разработчики всё же решили воплотить в жизнь свою «мечту», причём, в довольно сжатые сроки: несколько часов назад Epic Games сообщила о том, что теперь обладатели PlayStation 5 и Xbox Series X|S могут играть в данном производительном режиме.
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Поскольку волшебства в этом мире всё-таки не бывает, то, естественно, для достижения 120 кадров в секунду чем-то придётся пожертвовать. В случае с Fortnite «под нож» отправили разрешение: на PlayStation 5 и Xbox Series X в данном режиме оно снизится с 4K до 1440p, а на Xbox Series S — до 1080p. Также будут слегка снижены качество теней, постобработки и дальность потоковой загрузки. Объёмные облака, контурное освещение и улучшенные шейдеры, в свою очередь, останутся на месте только на «старших» вариантах консолей нового поколения.
Напомним также, что параллельно с вышеописанным обновлением в Fortnite стартовал временный режим «Шпион, выйди вон», при создании которого разработчики явно вдохновлялись Among Us.
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