Epic Games, видимо, по каким-то причинам решила, что Fortnite недостаёт охвата аудитории, поэтому со вчерашнего дня запустила в своём популярнейшем проекте временный игровой режим под названием «Шпион, выйди вон», явно вдохновлённый Among Us.

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По правилам, в матчах в новом режиме участвуют восемь агентов и два шпиона; причём, только сами игроки знают свои роли на старте матча. Агентам нужно вычислить шпионов в своих рядах и параллельно выполнять задания для заработка золотых монет, а шпионам, соответственно, необходимо поубивать всех остальных. Вне собраний голосовой чат запрещён, а начать собрание можно при обнаружении бездыханного тела.

За прохождение режима игрокам полагается специальная пусть и незначительные, но всё же награды, в том числе особый скейтборд.