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Пользователи консолей «утопили» рейтинг Cyberpunk 2077 на Metacritic

И тут новый патч-хотфикс.
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С относительно недавнего времени агрегатор Metacritic запрещает выставлять играм пользовательские оценки сразу после их выхода: игроков просят подождать двое суток, чтобы лучше ознакомиться с игрой и избежать массированного неоправданного обстрела. Спасает ли это ситуацию? Metacritic, конечно, виднее, но, судя по тому, как игроки начали оценивать Cyberpunk 2077, в особенности, консольные версии, помогает это несильно.

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Как известно, у Cyberpunk 2077 наблюдаются серьёзные проблемы с оптимизацией, в результате чего даже на очень производительных системах происходят падения частоты кадров до недопустимо мелких значений. Что уж говорить про консоли прошлого поколения, в особенности — их базовые (не Pro- и не X) версии. Поэтому вполне логично, что сейчас пользовательский рейтинг Cyberpunk 2077 встречает нас ослепительной краснотой.

PlayStation 4-версию игры пользователи оценили на 1,8 балла из 10 возможных, версию для Xbox One — на 2,2 балла. Компьютерная версия на фоне двух вышеуказанных чувствует себя заметно лучше и радует 5,8-балльным рейтингом из 10 возможных.

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Между тем Cyberpunk 2077 получила «хотфикс» версии 1.04, который должен исправить некоторые баги на всех платформах. Если всё пойдёт по плану, то рейтинг игры поползёт вверх. Рекордно высоким на Metacritic ему уже, впрочем, быть не суждено.

Между тем количество предзаказов Cyberpunk 2077 уже позволило полностью отбить все расходы на производство и продвижение игры, так что с первого же дня после релиза проект работает «в плюс».

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rrrrex
02:29
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mistergrim
02:28
Ну вот на хоботе измерили
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Сергей Боровой
02:27
заглот воняючий, мой коммент по ходу даж не запостят предыдущий, поэтому напишу иначе, я то был к тебе толерантен, какое же ты г
Ведьмак 3 получил 50 графических модификаций – игра 2015 года выглядит лучше, чем Cyberpunk 2077
Сергей Боровой
02:25
самое скучное дерьмо это ты ))
Ведьмак 3 получил 50 графических модификаций – игра 2015 года выглядит лучше, чем Cyberpunk 2077
Cheshire600
02:25
В теории да, но для работы проца уже не хватает.
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Cheshire600
02:24
вообще у меня куплена лицензия на 10 про :) и ещё не накатил, железо пока в транспортной... едет ко мне...
5 Лет на "Синих" или "Почему я с i7-6700k на Ryzen перешел" - Сборка ПК для Игр на максималках
Maxim Strikel
02:21
"1-2 года делали "а то что 2,5 года назад нам показывали 48-ми минутный геймплей это не о чём и сделали её тогда за пару месяцев,лол ты-спец .
Cyberpunk 2077 показал, что видеокарты уровня GeForce GTX 1060 стали слабы для игр в Full HD
Антон Ариец
02:21
да ведьмак три самое скучное дерьмо в мире! какой долбоеб мобы к ниму прикручивает
Ведьмак 3 получил 50 графических модификаций – игра 2015 года выглядит лучше, чем Cyberpunk 2077
Сергей Боровой
02:09
утопцы в действии, глупо, смешно и беспощадно.. бггг
Пользователи консолей «утопили» рейтинг Cyberpunk 2077 на Metacritic
Александр Еремеев
02:08
Графика вроде нормальная.
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