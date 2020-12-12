С относительно недавнего времени агрегатор Metacritic запрещает выставлять играм пользовательские оценки сразу после их выхода: игроков просят подождать двое суток, чтобы лучше ознакомиться с игрой и избежать массированного неоправданного обстрела. Спасает ли это ситуацию? Metacritic, конечно, виднее, но, судя по тому, как игроки начали оценивать Cyberpunk 2077, в особенности, консольные версии, помогает это несильно.

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Как известно, у Cyberpunk 2077 наблюдаются серьёзные проблемы с оптимизацией, в результате чего даже на очень производительных системах происходят падения частоты кадров до недопустимо мелких значений. Что уж говорить про консоли прошлого поколения, в особенности — их базовые (не Pro- и не X) версии. Поэтому вполне логично, что сейчас пользовательский рейтинг Cyberpunk 2077 встречает нас ослепительной краснотой.

PlayStation 4-версию игры пользователи оценили на 1,8 балла из 10 возможных, версию для Xbox One — на 2,2 балла. Компьютерная версия на фоне двух вышеуказанных чувствует себя заметно лучше и радует 5,8-балльным рейтингом из 10 возможных.

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Между тем Cyberpunk 2077 получила «хотфикс» версии 1.04, который должен исправить некоторые баги на всех платформах. Если всё пойдёт по плану, то рейтинг игры поползёт вверх. Рекордно высоким на Metacritic ему уже, впрочем, быть не суждено.

Между тем количество предзаказов Cyberpunk 2077 уже позволило полностью отбить все расходы на производство и продвижение игры, так что с первого же дня после релиза проект работает «в плюс».