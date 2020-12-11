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Предзаказы Cyberpunk 2077 уже отбили расходы на разработку и продвижение игры

В одном только Steam с предзаказов получено свыше 50 миллионов долларов.
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Ещё не устали от новостей и блогов про Cyberpunk 2077? А что делать — всё-таки крупнейший и самый долгожданный релиз этого года. Вчера компания CD Projekt начала делиться статистическими результатами предварительных заказов Cyberpunk 2077 и, как и следовало ожидать, эти результаты начали плавно перетекать в финансовые. Как сообщила сегодня компания в комментарии польскому деловому изданию PAP Business, по предварительным подсчётам, выручка с предварительных заказов проекта уже покрыла расходы на её разработку и продвижение.

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Общих цифр компания не называет, однако в её «инвесторском» аккаунте в Twitter появилось сообщение о том, что в одном только Steam выручка с предзаказов Cyberpunk 2077 более двух недель назад превысила 50 миллионов долларов.

Ранее CD Projekt сообщила, что общее количество предзаказов Cyberpunk 2077 составило 8 миллионов копий, из которых 59 % пришлись на PC-версию (GOG, Steam и Epic Games Store), а 41 % — на все консоли вместе взятые.

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Аналитики верят, что за первый год продажи Cyberpunk 2077 составят около тридцати миллионов копий.

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