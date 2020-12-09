Cyberpunk 2077 закономерно стала самой популярной игрой на Twitch
К тому, что в ближайшие дни значительная часть новостных лент так или иначе связанных с играми сайтов будет забита материалами по Cyberpunk 2077, нужно постараться привыкнуть — в конце концов, перед нами самый ожидаемый проект года, если не десятилетия. Сегодня CD Projekt RED сняла запрет на публикацию видеороликов и проведение прямых трансляций прохождения Cyberpunk 2077. Сделано это было (по официальной версии), чтобы обезопасить игроков от преждевременных «спойлеров» от обозревателей и просто счастливчиков, получивших доступ к игре раньше времени.
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Естественно, видео и трансляции по Cyberpunk 2077 мгновенно переключили на себя внимание игрового сообщества. По статистике, сейчас трансляции по Cyberpunk 2077 с колоссальным отрывом лидируют на платформе Twitch по количеству зрителей: на момент публикации этой заметки их число перевалило за 880 тысяч, в то время как ближайший преследователь — категория «Общение» — довольствовался 234 тысячами зрителей.
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Сегодня фанаты обнаружили в релизном видеоролике Cyberpunk 2077 тайное послание
потомкам игрокам, а CD Projekt RED представила «звёздных» актёров русской локализации, среди которых Анастасия Ивлеева, Александр Гудков, Данила Поперечный, Элджей и другие.
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Отправиться в Найт-Сити можно будет уже всего через несколько часов. Главное — не пропасть там и не забыть о делах в реальной жизни.
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