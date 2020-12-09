В релизном трейлере Cyberpunk 2077 нашли тайное послание игрокам
Вчера вечером CD Projekt RED опубликовала релизный видеоролик Cyberpunk 2077. Казалось бы, ну ролик и ролик, ничего особенного. Ан нет: оказывается, студия спрятала в него тайное послание для самых внимательных фанатов, из текста которого следует, что коллектив разработчиков с нетерпением ждёт отзывов о своём никак не связанном с «Ведьмаком» творении, и готовится к снабжению новинки дополнительным контентом.
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Разработчики напомнили, что контентная поддержка Cyberpunk 2077 будет похожа на поддержку The Witcher 3 Wild Hunt: в начале года проект получит набор небольших бесплатных DLC, а затем уже настанет черёд крупных сюжетных аддонов, которые по масштабам не уступят таковым из третьего «Ведьмака».
Вдобавок поляки хотели бы, чтобы игроки поделились рассказами о своём варианте Ви и принятых в процессе прохождения Cyberpunk 2077 решениях.
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Начать исполнять просьбу CD Projekt RED можно будет уже через 7 часов на консолях и через 10 часов — на PC.
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