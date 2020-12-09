CD Projekt RED серьёзно вложилась в русскую локализацию Cyberpunk 2077, о чём у нас уже выходил соответствующий новостной материал. За считанные часы до релиза игры на её официальном YouTube-канале появился видеоролик, в котором тема русской локализации была немного развита: нашему вниманию представили именитых участников озвучки.

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В частности, Всеволод Кузнецов, известный фанатам творчества CD Projekt RED как голос Геральта из Ривии, в Cyberpunk 2077 озвучивает радиоведущего Стэнли, Анастасия Ивлеева — ведущую местного «магазина на диване» Карину Ли, а Александр Гудков подарил свой голос «умному» пистолету Скиппи. Предупреждение: без мата не обошлось.

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Релиз уже через полдня — 10 декабря, в 03:00 по московскому времени.