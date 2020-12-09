CD Projekt RED представила «звёздных» актёров русской озвучки Cyberpunk 2077
CD Projekt RED серьёзно вложилась в русскую локализацию Cyberpunk 2077, о чём у нас уже выходил соответствующий новостной материал. За считанные часы до релиза игры на её официальном YouTube-канале появился видеоролик, в котором тема русской локализации была немного развита: нашему вниманию представили именитых участников озвучки.
реклама
В частности, Всеволод Кузнецов, известный фанатам творчества CD Projekt RED как голос Геральта из Ривии, в Cyberpunk 2077 озвучивает радиоведущего Стэнли, Анастасия Ивлеева — ведущую местного «магазина на диване» Карину Ли, а Александр Гудков подарил свой голос «умному» пистолету Скиппи. Предупреждение: без мата не обошлось.
реклама
Релиз уже через полдня — 10 декабря, в 03:00 по московскому времени.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила