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CD Projekt RED представила «звёздных» актёров русской озвучки Cyberpunk 2077

Русский Геральт из Ривии стал радиоведущим.
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CD Projekt RED серьёзно вложилась в русскую локализацию Cyberpunk 2077, о чём у нас уже выходил соответствующий новостной материал. За считанные часы до релиза игры на её официальном YouTube-канале появился видеоролик, в котором тема русской локализации была немного развита: нашему вниманию представили именитых участников озвучки.

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В частности, Всеволод Кузнецов, известный фанатам творчества CD Projekt RED как голос Геральта из Ривии, в Cyberpunk 2077 озвучивает радиоведущего Стэнли, Анастасия Ивлеева — ведущую местного «магазина на диване» Карину Ли, а Александр Гудков подарил свой голос «умному» пистолету Скиппи. Предупреждение: без мата не обошлось.

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Релиз уже через полдня — 10 декабря, в 03:00 по московскому времени.

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Сейчас обсуждают

D3v1L0rN
14:49
А мне уже нравится русская озвучка, ещё не играл С2077. Сужу по роликам, фрагментам с игры на ютьюбе. Вот, наконец то сделали РУССКУЮ озвучку в топ игре! Обычно же никто её не делает и приходится игра...
CD Projekt RED представила «звёздных» актёров русской озвучки Cyberpunk 2077
Jack NotFound
14:45
Это ты ещё Horizon Zero Dawn не видел/не видела. Прикинь, там они надевают на себя железные детальки машин, и перья всякие, разве это красиво и футуристично? Да любой дикарь тебя на смех поднимет, есл...
«Если надо всё сжечь дотла — пусть горит»: релизный трейлер Cyberpunk 2077
Александр Липкин
14:43
Теперь либо не играть совсем, либо играть с англ озвучкой.
Ивлеева, Элджей, Поперечный и Гудков приняли участие в озвучке Cyberpunk 2077
Вячеслав Владимирович Гуцал
14:40
Не зря покупал таичи на старте продаж)
ASRock X370 Taichi готовится принять на борт процессоры AMD Ryzen 5000
Иванов Иван
14:34
когда я в прошлом году забросил курсы английского то понял что когда нибудь мне это аукнется
Ивлеева, Элджей, Поперечный и Гудков приняли участие в озвучке Cyberpunk 2077
Cyborg39rus
14:34
Норм рофл
Ивлеева, Элджей, Поперечный и Гудков приняли участие в озвучке Cyberpunk 2077
Bojack Horseman
14:33
Я смогу полностью понять игру, если я не знаю, кто эти люди?
Ивлеева, Элджей, Поперечный и Гудков приняли участие в озвучке Cyberpunk 2077
skyclad80
14:32
новых процессоров от амд практически нет, видеокарт нет и не будет, нет и приставок новых. Спекулянты рвут рынок ценами. Вот и цена словам Елизаветы))))
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Phoenix_m
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