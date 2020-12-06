В конце лета 343 Industries вместе с Xbox Game Studios отложили релиз перспективной Halo Infinite до 2021 года: разработчики поняли, что не успевают завершить подготовку проекта к старту продаж Xbox нового поколения и решили, что лучше задержать выход, но не сесть по итогу в лужу. Более конкретными сроками выхода авторы не поделились, но, возможно, Halo Infinite появится в продаже раньше, чем многие предполагают.

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Как заявил Брюс Томас, исполнитель роли Мастера Чифа, работа над Halo Infinite завершена, и игра готова к выходу весной 2021-го, если только разработчики не собираются каким-либо образом расширить проект.

Слова Томаса также подтверждает недавняя утечка информации из 343 Industries, согласно которой, уже в начале ноября работа над Halo Infinite была почти завершена, а разработчики занимались оптимизацией и улучшением графической составляющей, к которой у сообщества во время премьерного показа проекта возникли огромные претензии.

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Впрочем, вряд ли официально о статусе готовности Halo Infinite мы узнаем в этом году: The Game Awards 2020 проект пропустит, а дальше уже рождественские и новогодние праздники — разработчикам, да и игрокам, будет не до анонсов.