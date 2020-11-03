Инсайдер: Halo Infinite почти готова, разработчики улучшают только её техническую часть
Есть такой инсайдер в игровой индустрии с ником Klobrille, он регулярно «сливает» информацию по определённым играм. Неравнодушные пользователи Twitter расспросили сейчас его по поводу экшена Halo Infinite. Если верить Klobrille, то игра практически готова, сейчас идёт «шлифовка» технической составляющей. То есть, контент полностью готов, студия трудится над оптимизацией и улучшением графики.
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Совсем недавно глава разработки Halo Infinite Крис Ли лишился своей должности. После последней неудачной презентации игры такой шаг со стороны руководства студии кажется вполне объяснимым. Место Криса Ли заняли Джо Стейтен и Пьер Хинтце — ничего страшного, если вам эти имена ничего не говорят. Важно понимать другое: Halo Infinite не переделывают с нуля, а лишь дорабатывают и улучшают то, что студия имеет сейчас. Собственно, главная задача для нынешнего состава команды разработки — выпустить то, что готовилось все эти годы. Поэтому никаких глобальных переносов случиться не должно.
Halo Infinite, по последним данным, должна выйти в будущем году на PC, Xbox One и Xbox Series. Если Klobrille прав — так оно и будет.
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