Есть такой инсайдер в игровой индустрии с ником Klobrille, он регулярно «сливает» информацию по определённым играм. Неравнодушные пользователи Twitter расспросили сейчас его по поводу экшена Halo Infinite. Если верить Klobrille, то игра практически готова, сейчас идёт «шлифовка» технической составляющей. То есть, контент полностью готов, студия трудится над оптимизацией и улучшением графики.

реклама

анонсы и реклама 2080 Ti Gigabyte AORUS по беспрецедентно низкой цене 3090 Gigabyte Aorus в Регарде Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов Нереф RTX 3090 в Регарде Куча RTX 3090 в Compeo.ru 3090 Inno3D в продаже

Совсем недавно глава разработки Halo Infinite Крис Ли лишился своей должности. После последней неудачной презентации игры такой шаг со стороны руководства студии кажется вполне объяснимым. Место Криса Ли заняли Джо Стейтен и Пьер Хинтце — ничего страшного, если вам эти имена ничего не говорят. Важно понимать другое: Halo Infinite не переделывают с нуля, а лишь дорабатывают и улучшают то, что студия имеет сейчас. Собственно, главная задача для нынешнего состава команды разработки — выпустить то, что готовилось все эти годы. Поэтому никаких глобальных переносов случиться не должно.

Halo Infinite, по последним данным, должна выйти в будущем году на PC, Xbox One и Xbox Series. Если Klobrille прав — так оно и будет.