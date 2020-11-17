Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Авторы Halo Infinite скоро расскажут о ходе разработки, но не привезут игру на The Game Awards 2020

На TGA и без того будет, на что посмотреть.
+
Скидки 70% - Черная пятница в Ситилинке
Обвал цен на RTX 2070 SUPER
7 видов RTX 3070 и лучшие цены в XPERT.RU

Как известно, в августе 343 Industries отложила релиз Halo Infinite до 2021 года. Официальной причиной переноса числится сложность производства на фоне пандемии и удалённой работы, но игроки сделали более логичный вывод и предположили, что студия решила доработать Halo Infinite, поскольку премьерный показ игрового процесса вызвал бурю негативных эмоций из-за, мягко говоря, несоответствия увиденного статусу «некстгена».

реклама

анонсы и реклама
Упала цена 2070S ASUS Gaming
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все
Дешевая 3080 MSI в Compeo.ru
RTX 3070 дешевле всего в XPERT.RU
Лютые нерефы 3080 - EVGA ASUS MSI в XPERT.RU

С тех пор в отношении разработки Halo Infinite настала тишина, изредка нарушаемая слухами и домыслами. Но скоро нас ждёт подробный рассказ о проекте: соответствующими сведениями поделился руководитель 343 Industries по связям с общественностью Брайан Джаррард. По его словам, студия доводит до ума практически все элементы Halo Infinite, и в ближайшие недели расскажет о ходе разработки, однако на последнее в текущем году игровое мероприятие — The Game Awards 2020 — игру не привезут.

Возможно, в запланированной публикации нам сообщат более точный срок выхода Halo Infinite, чем до неприличия растяжимый «2021-й год».

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

xbox game studios 343 industries halo infinite
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Авторы Halo Infinite скоро расскажут о ходе разработки, но не привезут игру на The Game Awards 2020
+
DiRT 5 продемонстрировала очень слабый старт в Steam
7
Кинематографический ролик к скорому выходу World of Warcraft Shadowlands
3
Microsoft не собирается запрещать выпускать игры от Bethesda на других платформах
4
Для платформера Trine 4 скоро выйдет сюжетное дополнение с волшебной академией
1
Объявлены номинанты престижной игровой премии Golden Joystick Awards 2020
1

Интересные материалы

Обзор и тестирование процессоров AMD Ryzen 9 5900X и Ryzen 5 5600X
5 ноября 2020 948
Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: ноябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
15 ноября 2020 30
Битва игровых компьютеров: Core i3-10100F & GeForce GTX 1660 Super и Ryzen 3 3100 & Radeon RX 5500 XT
3 ноября 2020 54
Обзор и тестирование блока питания Deepcool DQ850-M-V2L
11 ноября 2020 83
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AS500
3 ноября 2020 81
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 OC: без капли сомнения
16 ноября 2020 79

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

SSD против HDD и RamDisk, и почему Windows 7 лучше Windows 10
100
Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: ноябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
30
7 главных преимуществ процессоров AMD над Intel – выгода, скорость, ядра, потенциал и многое другое
36
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 OC: без капли сомнения
79
Тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров в игре Strange Brigade
15
Разоблачаем блогеров, публикующих фейковые и недостоверные тесты комплектующих на Youtube
60
7 эффективных способов прокачать старый ПК в 2020 году
3
Подробное тестирование и анализ настроек игры Shadow of the Tomb Raider
4

Сейчас обсуждают

Exel Benchmark
05:19
Дуал днище днищенское, лучше что-нибудь другое поискать. Мне интересна Палит гейм рок.
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 OC: без капли сомнения
Exel Benchmark
05:18
Так интел же больше жрёт. Ты идиот?
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 OC: без капли сомнения
Пономарев Александр
05:00
нахуй пошел
Разоблачаем блогеров, публикующих фейковые и недостоверные тесты комплектующих на Youtube
Exel Benchmark
05:00
Хватит с головой твоего БП
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 OC: без капли сомнения
Exel Benchmark
04:58
У амд только сапфир топчик и силацвет ещё
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 OC: без капли сомнения
Шахмар Магеммаров
04:55
бессмысленное тестирование старой игры на устаревшем железе.
Подробное тестирование и анализ настроек игры Shadow of the Tomb Raider
Эдуард Шефер
04:52
Смысл 3070 ?
Новая GeForce RTX 3060 Ti за 400S обходит RTX 2080 Super в официальных тестах NVIDIA
b1gDaddy
04:47
Уууу владельцы G102 обиделись ахахаха учитывая то что у меня сейчас в кладовой валяются g502, g403, g703 ваши минусы не превратят китайские омроны в японские)) и китайский n-кодер от Kailh не станет р...
Мыши в моем компьютере за 18 лет: от China Noname до Logitech G102 Prodigy
b1gDaddy
04:43
Ну это точно будет не на оверах) данный сайт испортился с того момента как администрация стала публиковать заглотов и огров болотных.
Мыши в моем компьютере за 18 лет: от China Noname до Logitech G102 Prodigy
Inqizitor
04:40
Объективное сравнение - 1. Все камни на 3900 мгц, с памятью 3000 (3200) и максимальной IF для каждого процессора. 2. Все камни на максимально возможной частоте процессора, IF и памяти (для Рязани 560...
Путь Zen от Ryzen 5 1600X до Ryzen 5 5600X в тестировании Hardware Canucks — улучшения значительны
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем