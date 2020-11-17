Как известно, в августе 343 Industries отложила релиз Halo Infinite до 2021 года. Официальной причиной переноса числится сложность производства на фоне пандемии и удалённой работы, но игроки сделали более логичный вывод и предположили, что студия решила доработать Halo Infinite, поскольку премьерный показ игрового процесса вызвал бурю негативных эмоций из-за, мягко говоря, несоответствия увиденного статусу «некстгена».

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С тех пор в отношении разработки Halo Infinite настала тишина, изредка нарушаемая слухами и домыслами. Но скоро нас ждёт подробный рассказ о проекте: соответствующими сведениями поделился руководитель 343 Industries по связям с общественностью Брайан Джаррард. По его словам, студия доводит до ума практически все элементы Halo Infinite, и в ближайшие недели расскажет о ходе разработки, однако на последнее в текущем году игровое мероприятие — The Game Awards 2020 — игру не привезут.

Возможно, в запланированной публикации нам сообщат более точный срок выхода Halo Infinite, чем до неприличия растяжимый «2021-й год».