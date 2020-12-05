В августе стало известно, что релиз Vampire The Masquerade — Bloodlines 2 отложен до следующего года. Более конкретными сроками представители Hardsuit Labs и Paradox Interactive не поделились, но заявили, что игра откладывается исключительно с целью доведения её до достойного наследника франшизы уровня качества. Сегодня же стало известно, что ситуация с производством игры может быть более драматичной, чем казалось на первый взгляд.

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Как передаёт Eurogamer, шведское финансовое издание Placera побеседовало с главой Paradox Interactive Эббой Льюнгеруд, которая выразила неуверенность в выходе Vampire The Masquerade — Bloodlines 2 в первой половине следующего года. Обычно подобная неуверенность со стороны руководства издательства, на руках у которого вся информация, — это нехороший знак.

Стоит также отметить, что недавно в отвечающей за Vampire The Masquerade — Bloodlines 2 студии Hardsuit Labs произошли кадровые изменения, которые многие могут назвать тревожными: ведущим нарративным дизайнером стала сценаристка Mass Effect Andromeda Саманта Вальшлегер, а вторым нарративным дизайнером — сценарист Assassin’s Creed Odyssey Джордан Лемос.