Релиз Vampire The Masquerade Bloodlines 2 отложен до следующего года
Компании Hardsuit Labs и Paradox Interactive решили не нарушать негласную традицию текущего года и перенесли выход Vampire The Masquerade Bloodlines 2 на следующий, 2021 год.
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Официальная причина данного решения — желание довести Vampire The Masquerade Bloodlines 2 до уровня качества, достойного наследника именитой франшизы.
Как пишут авторы, столь серьёзное решение далось им нелегко; дополнительной информацией, в том числе более конкретными обновлёнными сроками релиза игры, с нами поделятся в ближайшие месяцы.
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