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Новым сценаристом Vampire The Masquerade — Bloodlines 2 стала автор сценария к Mass Effect Andromeda

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За время производства Vampire The Masquerade — Bloodlines 2 проект покинули многие именитые сценаристы, среди которых Крис Авеллон, Кристиан Шлюттер и Брайан Мицода. Но свято место пусто не бывает, и вот, стало известно, кто «плюхнулся» в кресло ведущего нарративного дизайнера в студии Hardsuit Labs.

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Им стала Саманта Вальшлегер, принимавшая участие в написании сценария к Mass Effect Andromeda и работавшая над Star Wars The Old Republic. Вальшлегер покинула BioWare в 2017-м, и последние три года трудилась над Guild Wars 2 и даже успела поработать в Monolith.

Ранее на этой должности в Hardsuit Labs трудилась Кара Эллисон, которая теперь занимается новым проектом инди-студии League of Geeks.

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Vampire The Masquerade — Bloodlines 2 запланирована к выходу в следующем году на всех актуальных платформах.

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Теги

paradox interactive hardsuit labs vampire: the masquerade — bloodlines 2
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