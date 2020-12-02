Видео: особенности сетевых режимов VR-боевика Medal of Honor Above and Beyond
Хотя VR-шутер Medal of Honor Above and Beyond не примет участие в церемонии The Game Awards 2020 по причине слишком позднего релиза для того чтобы быть номинированным в этом году, его потенциальной привлекательности это нисколько не умаляет. Поэтому сегодня разработчики проекта из Respawn Entertainment представили вниманию общественности специальный видеоролик, в котором перечисляются и демонстрируются режимы игры, доступные в мультиплеере новинки.
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Всего их (по крайней мере, на релизе) будет четыре:
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Релиз Medal of Honor Above and Beyond состоится 11 декабря, то есть, через день после Cyberpunk 2077, что вполне может стать проблемой для первого.
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