Хотя VR-шутер Medal of Honor Above and Beyond не примет участие в церемонии The Game Awards 2020 по причине слишком позднего релиза для того чтобы быть номинированным в этом году, его потенциальной привлекательности это нисколько не умаляет. Поэтому сегодня разработчики проекта из Respawn Entertainment представили вниманию общественности специальный видеоролик, в котором перечисляются и демонстрируются режимы игры, доступные в мультиплеере новинки.

реклама

анонсы и реклама RTX3060 Ti Gigabyte Gaming OC в Регарде RTX3060 Ti GamingPro OC в Регарде 3060 Ti - уже в XPERT.RU RTX 3060 Ti MSI TWIN FAN OC в Регарде RTX 3060 Ti Palit Dual в продаже Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ ASUS RX 6800 для сборки компа в Регарде

Всего их (по крайней мере, на релизе) будет четыре:

реклама

Релиз Medal of Honor Above and Beyond состоится 11 декабря, то есть, через день после Cyberpunk 2077, что вполне может стать проблемой для первого.