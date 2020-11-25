Фанатский ремейк Half-Life (Black Mesa) получил огромное обновление Definitive Edition
Ещё когда «долгострой» Black Mesa выходил из раннего доступа в Steam этой весной, разработчики сообщили, что готовят масштабное обновление под названием Definitive Edition, объём изменений в котором настолько большой, что игру после его установки впору называть Black Mesa 1.5. Несколько часов назад обновление было применено к игре.
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С обновлением в Black Mesa улучшилась графика, а главы Power Up и On the Rail подверглись ощутимым изменениям в освещении и дизайне локаций. Заявлено о проведении оптимизационных работ, благодаря чему производительность Black Mesa на бюджетных компьютерах должна возрасти. Вообще, изменений в обновлении 1.5 (Definitive Edition) великое множество, но перечислять их в рамках данного материала не представляется возможным: фанаты Black Mesa могут ознакомиться с подробным перечнем на Steam-страничке проекта.
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Поддержка игры на этом не завершится: коллектив разработчиков продолжит выпускать обновления и исправлять недоработки, о многих из которых, в частности, о несовершенном интерфейсе в мультиплеере, им прекрасно известно.
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