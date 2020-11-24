Codemasters решила, что лучше опубликовать небольшой отчёт по итогам первого полугодия 2020/2021 финансового года позже всех, чем вообще его не опубликовать. Иначе как бы мы узнали, что за указанный период доходы и прибыль компании после вычета налогов удвоились по сравнению с первым полугодием 2019/2020 финансового года.

реклама

анонсы и реклама Скидки 70% - Черная пятница в Ситилинке Ryzen 7 5800X для сборки компа в Регарде Топовые мех клавы в 4Frag по промокоду XPG10 Цена супергарнитуры XPG Precog снижена по промокоду XPG10 Цена RTX 3090 пошла вниз несмотря на падение рубля Куча RTX 3090 в Compeo.ru Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта

Как сообщает деловое издание Games Industry, по состоянию за 30 сентября доход Codemasters увеличился на 102 % и составил 80,5 миллионов фунтов стерлингов, а чистая прибыль — на 95 % и составила 19,9 млн фунтов стерлингов.

По официальной версии, свою позитивную роль в увеличении финансовых показателей Codemasters сыграли релизы F1 2020, Project CARS 3 и Fast & Furious Crossroads, тогда как за аналогичный период в прошлом финансовом году была выпущена лишь F1 2019. Об общем положительном, если в контексте текущей обстановки в мире так вообще можно выражаться, влиянии пандемии на финансовые показатели игровых компаний, руководство Codemasters не упоминает. DiRT 5 в отчёт не попадает по срокам релиза, да даже если бы и попадала, то, глядя на её чудовищные результаты в том же Steam, вряд ли она сильно бы повлияла на статистику.

реклама

Стоит напомнить, что Take-Two Interactive ведёт переговоры о приобретении Codemasters и, по последним данным, студия уже готова укрыться заботливым крылом крупного издательства.